NBA – I Grizzlies campioni nella Summer League | Brandon Clarke è l’MVP

Mercato NBA – Nuovo colpo per i Lakers : in arrivo Avery Bradley tagliato dai Grizzlies : I Los Angeles Lakers pronti a firmare Avery Bradley: la guardia, tagliata nelle ultime ore dai Memphis Grizzlies, firmerà un biennale Il Mercato dei Los Angeles Lakers non si ferma più. Dopo l’arrivo di Anthony Davis, primo colpo di Mercato dei giallo-viola, la franchigia losangelina ha firmato una serie di nomi utili a puntellare il proprio roster. L’ultimo dei quali è in arrivo direttamente da Memphis. Dopo essere stato tagliato dai ...

Mercato NBA – Josh Jackson ceduto ai Grizzlies - nella trade anche Korver pronto ad essere tagliato dai Suns : i Lakers ci pensano : Josh Jackson ceduto ai Memphis Grizzlies: nella trade coinvolto anche Kyle Korver che finisce ai Suns ma potrebbe essere presto tagliato. I Lakers interessati al tiratore trade davvero particolare nella notte. I Phoenix Suns si sono liberati della 4ª scelta al Draft 2017, Josh Jackson, cedendolo ai Memphis Grizzlies. Il giocatore si è trasferito in Tennessee insieme a DeAnthony Melton e due seconde scelte (2020 e 2021) in cambio di Jevon ...

Mercato NBA – Pazza idea Iguodala : pronto il buyout con i Grizzlies per poi unirsi ai Lakers : Andre Iguodala pronto al buyout con i Grizzlies: l’ex Warriors potrebbe già cambiare squadra ed unirsi ai Los Angeles Lakers La free agency è iniziata da due giorni ma ha già regalato tante sorprese. In casa Warriors il ‘core’ della squadra è stato smontato per ovvie ragioni: Kevin Durant è passato ai Brooklyn Nets, mentre Andre Iguodala è finito ai Memphis Grizzlies. Secondo Ramona Shelburne, l’MVP delle Finals 2015, potrebbe subito ...

NBA – I Grizzlies cedono Mike Conley a Utah - per Memphis ecco tre giocatori e due prime scelte al draft : I Grizzlies hanno ceduto il playmaker 31enne a Utah, ricevendo in cambio tre giocatori e due prime scelte al draft Si separano dopo dodici anni le strade di Mike Conley e dei Grizzlies, che cedono il proprio playmaker agli Utah Jazz. Il 31enne americano lascia dunque Memphis, unica sua squadra in NBA, con cui detiene il primato all-time di punti, assist e partite disputate. In cambio di Conley, la franchigia del Tennessee riceve tre ...

Mercato NBA – Grizzlies - Mike Conley al passo d’addio : gli Utah Jazz in pole per il playmaker : Mike Conley pronto a dire addio ai Grizzlies nella sessione di Mercato estiva: gli Utah Jazz sembrano la franchigia favorita ad acquisire le sue prestazioni sportive Nonostante i 21.1 punti e 6.4 assist messi a segno in 70 partite giocate, per Mike Conley ai Grizzlies non sembra esserci più posto. Memphis ha l’esigenza di rifondare dopo l’addio di Gasol, di svecchiare il roster e puntare su giovani come Ja Morant, possibile arrivo dal Draft, ...

NBA – Jonas Valanciunas rifiuta la player option con i Grizzlies : il centro lituano sarà free agent : Jonas Valanciunas rifiuta la player option da 17.6 milioni presente nel suo contratto: il centro lituano sarà free agent Protagonista nella prima parte di stagione con i Toronto Raptors, Jonas Valanciunas è stato poi sacrificato nelle ultime battute di mercato per acquistire Marc Gasol e rinforzare la squadra in ottica titolo. Un’operazione, con le dovute proporzioni, in stile DeRozan, che ha grazie al fiuto del gm Masai Ujiri ha ...