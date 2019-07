Luigi Di Maio | Renato Farina | Ecco chi è davvero e perché Matteo Salvini ora deve

Luigi Di Maio "pazzo come tutti i grillini" : Lega - paura per il piano kamikaze del capo politico M5s : Nella Lega c'è molta rabbia contro il premier Giuseppe Conte e contro Luigi Di Maio. Il primo, si mormora tra i fedelissimi di Matteo Salvini, "poteva tranquillamente stare zitto, visto che non era nell'occhio del ciclone", il secondo "è pazzo come tutti i grillini. Nel giustizialismo e nella caccia

Luigi Di Maio : “Sì alla flat tax - basta che non si facciano scherzetti agli italiani” : "Per anni abbiamo avuto governi che davano 1 e toglievano 10. Il gioco delle tre carte no, ma sono fiducioso": così Luigi Di Maio commenta la proposta della Lega, esposta dall'ex sottosegretario ai Trasporti, Armando Siri, tornato al Viminale per presentare la misura alle parti sociali. "Se vogliono trattare con un indagato per corruzione messo fuori dal governo, invece che con il governo stesso, ci comporteremo di conseguenza", prosegue il ...

Luigi Di Maio ha chiesto all'Inapp di valutare il reddito di inclusione : pronti i moduli per la rinuncia : Da aprile scorso il reddito di cittadinanza, entrato nei conti correnti di poco meno di un milione di italiani, è solo un fiasco. Ad accorgersi dei difetti del provvedimento è stato lo stesso Luigi Di Maio. E così, nelle vesti di ministro del Lavoro, ha investito l'Inapp (Istituto nazionale per l an

Matteo Salvini - Luigi Di Maio sui fondi russi : "La spaccatura della Lega in due partiti è sempre più vicina" : "Non sono per nulla preoccupato e non vado in Aula a parlare di fantasie" ha ribadito Matteo Salvini dopo che la sua Lega è finita nel mirino della procura di Milano che indaga sui "presunti finanziamenti illeciti" provenienti dalla russia. Eppure, dietro l'immagine del leader invincibile e ottimist

Caso Savoini - Luigi Di Maio strappa : “Matteo Salvini vada in Parlamento a riferire” : Il vicepresidente del consiglio e ministro del lavoro Luigi Di Maio interviene nel dibattito apertosi dopo le rivelazioni di BuzzFeed e de L’Espresso, chiedendo a Matteo Salvini di accettare la richiesta di riferire in Parlamento e rilanciando la proposta di una commissione d’inchiesta sul finanziamento di tutti i partiti.Continua a leggere

Luigi Di Maio convoca Salvini : "Se il Parlamento chiama - un politico deve andare. Sì commissione d'inchiesta" : Salvini deve andare in Parlamento a chiarire sul caso fondi russi. Luigi Di Maio, senza mai nominare Matteo Salvini, mette all'angolo l'alleato e annuncia il sì del Movimento 5 Stelle alla commissione d'inchiesta sui finanziamenti ai partiti. Leggi anche: "Salvini è sotto botta". Di Maio è certo:

Matteo Salvini "sotto botta" - Luigi Di Maio lancia il siluro M5s : "Perché la Lega non farà cadere il governo" : Il caso Savoini-Russia porta a Matteo Salvini non solo una vagonata di paginate (scomode) di giornali, ma pure le pugnalate di Luigi Di Maio. "Troppe bugie, troppe giravolte: questa storia mi ricorda quella di Arata. Anche in quel caso Salvini diceva di non conoscerlo, poi uscì che aveva collaborato

Luigi Di Maio - il piano dei dissidenti grillini per far crollare il governo : "Riduzione dei parlamentari" : Il voto sulla riforma costituzionale che riduce il numero dei parlamentari è parte di un piano interno al Movimento 5 Stelle che porta dritto al depotenziamento di Luigi Di Maio e alle elezioni anticipate nella prossima primavera con un "election day" insieme al referendum confermativo. L'isolamento

"Luigi Di Maio è un infido alleato - se Salvini lo lasciasse vincerebbe le elezioni". La soffiata di Bisignani : Caro direttore, ora che è scoppiato anche questo farlocco "Russiagate", cosa aspetta Matteo Salvini ad andare a votare a settembre, prima che la solita compagnia di giro lo faccia a pezzi? Forse per capirlo occorre scomodare un medico e politico inglese, Lord David Owen, che si è occupato scientific

Luigi Di Maio : "Con Appendino qualsiasi decisione prenderà" : “Chiara Appendino già nel 2016 rappresentava ai miei occhi il futuro del Movimento, oggi lo è più che mai”. È uno dei passaggi di una presa di posizione su Facebook di Luigi Di Maio.“qualsiasi decisione prenderà io starò sempre dalla sua parte”, aggiunge il capo politico M5s. Di Maio prosegue: “Chiara Appendino è una delle donne più coraggiose che abbia ...

Luigi Di Maio - badilata a Salvini : "I rubli? M5s rigido come con Siri e Rixi. E sui 49 milioni della Lega..." : "Noi ci aspettiamo massima trasparenza, non siamo mai finiti in storie del genere, perché abbiamo reso sempre tutto tracciabile e aperto". Lo sottolinea il vice premier e ministro Luigi Di Maio in un passaggio del forum pubblicato oggi dal Fatto quotidiano che da grande risalto alla vicenda dei rapp

Luigi Di Maio ridisegna il M5s. Direttorio? No - "i facilitatori". La nuova farsa grillina : Arrivano i "facilitatori" del M5s. È il nocciolo della "rivoluzione organizzativa" annunciata da Luigi Di Maio, via Facebook. "La nostra grande sfida - spiega il leader grillino - è stata quella di rendere più efficace l'azione del Movimento. Sempre e solo con l'obiettivo di servire i cittadini e r

Luigi Di Maio lancia i “facilitatori” del M5s e le alleanze con le liste civiche : Con un video pubblicato sui social, il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio annuncia l'imminente apertura del processo di riforma del Movimento 5 Stelle. Se gli iscritti daranno il via libera, il M5s si doterà di nuove figure, i facilitatori, dirà addio alla regola del doppio mandato e sarà pronto per allearsi con le liste civiche.Continua a leggere

Luigi Di Maio - mossa kamikaze : via libera M5s a commissione d'inchiesta sui fondi russi alla Lega : Una commissione d'inchiesta contro Lega e Matteo Salvini sui (presunti) fondi russi. L'inchiesta prima giornalista e ora giudiziaria su Gianluca Savoini scatena il Pd e provoca la mossa kamikaze del M5s, che appoggia la richiesta dem a patto che la commissione "riguardi i finanziamenti a tutti i par