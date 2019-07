L’abbraccio velenoso di Salvini ai sindacati confederali

romadailynews

(Di martedì 16 luglio 2019) Devo ammettere che la capacità didi “buttarla in caciara” non ha eguali. Quale che sia la verità dietro all’affaire russo occorre dare per scontato che allinearsi all’agenda politica di una potenza straniera non depone bene per un politico che è anche il Ministro degli Interni. Ciò appare ancor più grave proprio nel giorno in cui, a Torino, viene sequestrato a personaggi di estrema destra che sarebbero reduci dal fiancheggiamento militare agli indipendentisti russi del Donbass un arsenale di armi da guerra. Maha genialmente calato l’amo per ie le associazioni datoriali accorse ad un irritualissimo incontro che non ha coinvolto né i ministri competenti, né il Governo nella sua composizione collegiale. In questo sbaglia, volutamente,e sbagliano, stolidamente, i. Si è trattato di un incontro politico con un partito della ...