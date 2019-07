Juventus | Mandzukic e Higuain sarebbero pronti a lasciare Torino

Juventus : de Ligt vicinissimo - piace Icardi - in uscita ci sarebbero Mandzukic e Cancelo : La Juventus è molto attiva sul mercato in questo periodo, vari nomi sono presenti sulla lista di Fabio Paratici che sta monitorando diversi profili interessanti. Il difensore olandese dell'Ajax De Ligt è vicinissimo dal diventare un nuovo giocatore juventino: l'intesa sarebbe stata trovata con il club di Amsterdam e la società bianconera dovrà versare nelle casse olandesi una cifra che si aggira intorno ai 75 milioni di euro, bonus compresi. De ...

Juventus - addio Mandzukic. No al Dortmund : il suo desiderio è un altro : Juventus – In attesa di definire nuovi suggestivi colpi in entrata, la Juventus lavora per trovare una sistemazione ai due attaccanti in esubero: Gonzalo Higuain e Mario Mandzukic, che non sembrano rientrare nei piani tattici di mister Sarri. Secondo quanto riferito da ‘Sky Sports’, l’attaccante croato ha confermato l’interesse del Borussia Dortmund nei suoi confronti: nonostante i primi contatti già avuti […] ...

Calciomercato Juventus - Mandzukic rifiuta il Borussia Dortmund : vuole il Bayern Monaco : Mario Mandzukic in uscita dalla Juventus: l’attaccante è corteggiato dal Borussia Dortmund, ma preferisce tornare al Bayern Monaco.“powered by Goal”In attesa di definire nuovi suggestivi colpi in entrata, la Juventus lavora per trovare una sistemazione ai due attaccanti in esubero: Gonzalo Higuain e Mario Mandzukic, che non sembrano rientrare nei piani tattici di mister Sarri.Secondo quanto riferito da ‘Sky Sports’, ...

Mercato Juventus - da Mandzukic a Higuain : ecco il punto sulle cessioni : Mercato Juventus – Il Mercato bianconero al momento è concentrato sull’arrivo di De Ligt, ma Paratici allo stesso tempo sta lavorando alle uscite. In casa Juve infatti ci sono giocatori che non rientrano più nei piani della società e di Sarri, per diversi motivi. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, Mario Mandzukic e Sami Khedira potrebbero lasciare Torino in questa […] More

LIVE Calciomercato Juventus - notizie in tempo reale : Chiesa blindato - Bayern su Mandzukic : CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE 16.00: Dopo il presidente Commisso, anche l’allenatore Montella esclude la cessione di Federico Chiesa, grande obiettivo di mercato della Juve: “Il presidente è stato chiaro sia privatamente che pubblicamente sul suo futuro e mi fa molto piacere. Federico è un calciatore forte che può crescere e lo farà ancora […] L'articolo LIVE Calciomercato Juventus, notizie in tempo reale: Chiesa blindato, ...

Calciomercato Juventus - su Mandzukic piomba il Bayern Monaco : Mario Mandzukic è un obiettivo del Bayern Monaco secondo ‘Sport Bild’. Salihamidzic lo vuole riportare tra le fila bavaresi.“powered by Goal”Continua il pressing delle squadre tedesche su Mario Mandzukic. Dopo la corte del Borussia Dortmund, sull’attaccante croato è piombato nelle ultime ore il Bayern Monaco. La squadra di Kovac cerca un giocatore offensivo che sappia anche prendere il posto di Lewandowski ...

LIVE Calciomercato Juventus - notizie in tempo reale : Higuain invitato a restare. Bayern su Mandzukic : CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE 10.30: Sono in corso le visite mediche pre ritiro alla Continassa. I tifosi invitano Higuain a restare in bianconero Calciomercato Juventus, le notizie LIVE e in tempo reale di oggi mercoledì 10 luglio. Bianconeri sempre protagonisti delle trattative in entrata ed in uscita. Nel giorno del raduno alla […] L'articolo LIVE Calciomercato Juventus, notizie in tempo reale: Higuain invitato a restare. ...

LIVE Calciomercato Juventus - notizie in tempo reale : De Ligt - pressing costante. Bayern su Mandzukic : CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE Calciomercato Juventus, le notizie LIVE e in tempo reale di oggi mercoledì 10 luglio. Bianconeri sempre protagonisti delle trattative in entrata ed in uscita. Nel giorno del raduno alla Continassa, con l’esordio sul campo di Maurizio Sarri, si susseguono le indiscrezioni sui possibili rinforzi e le probabili cessioni nell’organico […] L'articolo LIVE Calciomercato Juventus, notizie in tempo ...

Calciomercato Juventus - Mandzukic verso l’addio? Il croato ha scelto! : Calciomercato Juventus – Il futuro di Mario Mandzukic alla Juventus è sempre più in bilico. L’attaccante croato, almeno nelle idee di Maurizio Sarri, non è sicuramente in alto nelle gerarchie offensive. Per questo motivo la Juventus ha fatto capire al giocatore che c’è la reale possibilità di lasciare la Vecchia Signora. Nelle ultime settimane si è parlato tanto dell’offerta […] More

Calciomercato Juventus : si punta su De Ligt - potrebbero partire Cuadrado e Mandzukic : E' sempre la Juventus ad essere protagonista in questo Calciomercato estivo. La società bianconera non vuole essere "padrona" solo in Italia, dove vince ormai lo scudetto da ben otto anni, ma vuole vincere la Champions League e per farlo c'è bisogno di un organico sempre più importante. E non è un caso che il club si sia mosso con largo anticipo, mettendo a segno due colpi davvero strabilianti come i centrocampisti Rabiot e Ramsey. Elementi che ...

Juventus - via Mandzukic ed Higuain per arrivare a Icardi (RUMORS) : La prima settimana di luglio per la Juventus è stata caratterizzata da importanti ufficializzazioni: dopo quella di fine giugno che ha riguardato l'arrivo di Pellegrini dalla Roma e alla cessione sempre alla società di Pallotta di Spinazzola, la Juventus ha annunciato dapprima Rabiot e poi Buffon, entrambi a parametro zero dopo l'esperienza al Paris Saint Germain. Confermato anche l'acquisto il 5 luglio di Demiral dal Sassuolo, che arriva per 18 ...

Mercato Juventus - non solo Mandzukic : altro addio in attacco : Mercato Juventus – Non solo Mario Mandzukic verso l’addio, potrebbe clamorosamente lasciare i bianconeri anche Kean. Moise Kean è stato uno degli attaccanti rivelazione della seconda metà dello scorso campionato. Il centravanti è esploso, andando a segno in diverse occasioni e attirando su di sé gli interessi di diversi club. Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello […] More