Harry Potter | Wizards Unite | in programma questo weekend il primo Community Day

UNO : il gioco iconico - dedicato ad Harry Potter : Il gioco più amato da intere generazioni di ragazzi e il maghetto più famoso di sempre si sono uniti per dare vita ad un...

Harry Potter Wizards Unite apre ai Community Day - fissato il giorno del primo evento : Un esordio decisamente interessante quello di Harry Potter Wizards Unite sulla scena mobile. Il nuovo prodotto curato dai ragazzi di Niantic dedicato alla realtà aumentata ha infatti raccolto un ottimo successo, assestandosi stabilmente tra le app in assoluto più scaricate per dispositivi portatili. Ovviamente siamo ben distanti dal furor di popolo che travolse gli utenti della Community quando a suo tempo fu il turno di Pokémon GO, sebbene il ...

Harry Potter : serie tv smentita ufficialmente dalla Warner Bros : Harry Potter: serie tv smentita ufficialmente dalla Warner Bros La settimana scorsa il sito We Got This Covered aveva rilasciato un articolo sostenendo che la saga di Harry Potter avrebbe avuto una trasposizione televisiva, basata su un prequel delle vicende accadute nei film. Secondo questo rumor, la Warner Bros era pronta a rilasciare sulla sua nuova piattaforma streaming una serie tv dedicata al magico mondo di Hogwarts creato da J.K. ...

Harry Potter : Wizards Unite : ottenere Energia Magica velocemente : Harry Potter: Wizards Unite ha già conquistato milioni di utenti. Come per ogni gioco ci sono tecniche e trucchi da imparare. Per poter effettuare potenti incantesimi durante la vostra avventura avrete bisogno di Energia Magica. leggi di più...

Harry Potter : serie tv Warner Bros in lavorazione - le anticipazioni : Harry Potter: serie tv Warner Bros in lavorazione, le anticipazioni Sono circolate alcune voci che sostengono che la Warner Bros abbia in cantiere la produzione di una serie tv su Harry Potter, basata quindi sull’universo dei libri di J.K. Rowling. Il progetto dovrebbe ancora essere in una fase embrionale, ma sebbene la notizia di uno show sul mago sopravvissuto abbia fatto il giro del mondo, la Warner Bros non ha confermato nè ...

La serie TV su Harry Potter? Forse solo un sogno dei fan : parlano Warner Bros. e J.K. Rowling : La serie TV su Harry Potter sembrava troppo bella per essere vera. All'indomani della clamorosa notizia, lanciata come speculazione, i fan del maghetto sono letteralmente impazziti all'idea di tornare a Hogwarts. Le voci di corridoio hanno raggiunto la Warner Bros., la casa di produzione del franchise, e J.K. Rowling, la scrittrice che ha creato l'opera originale, i quali hanno deciso di chiarire le cose. Secondo i rumours iniziali, gli ...

E’ iniziato male Harry Potter : Wizards Unite - che non sta spaccando quanto Pokémon GO : Niantic ha rilasciato l'attesissimo Harry Potter: Wizards Unite per iOS e Android il mese scorso con l'intento di capitalizzare il successo di Pokémon GO, ma le prime indicazioni rivelano che il nuovo gioco basato sulla realtà aumentata non sta decollando con altrettanto slancio. L'articolo E’ iniziato male Harry Potter: Wizards Unite, che non sta spaccando quanto Pokémon GO proviene da TuttoAndroid.

In arrivo una serie TV su Harry Potter? La Warner Bros. dice sì - ma la storia non è come sembra : L'universo di Harry Potter, creato dalla mente di J.K. Rowling, continua ad affascinare i fan di ogni età e da tutte le parti del mondo. La saga letteraria, composta da sette libri, è terminata nel 2007, mentre l'adattamento cinematografico è culminato nel 2011 con l'uscita dell'ottavo e ultimo film. Negli ultimi anni, il mondo fantastico di Hogwarts ha trovato nuova linfa vitale nel franchise Animali Fantastici, ma anche attraverso videogiochi, ...

Harry Potter : il maghetto rinasce con la realtà aumentata : Niantic sono quelli di Pokémon Go. WB Games è la divisione di gaming di Warner Bros. Insieme hanno lanciato Harry Potter Wizards Unite, un gioco per smartphone ambientato nell’universo...

Primo evento di Harry Potter Wizards Unite confermato : ecco quando inizia : Si scrive Harry Potter Wizards Unite, si legge nuovo fenomeno mobile. Per i pochi che ancora non lo conoscessero, si tratta dell'ultimo videogame destinato a tablet e smartphone iOS e Android realizzato dagli sviluppatori di Niantic Labs, gli stessi che tre anni fa hanno infiammato gli animi di tutti gli Allenatori virtuali con il celebre - e ancora giocatissimo! - Pokémon GO. Come l'illustre "cugino", anche il titolo dedicato al maghetto ...

Niantic sta lanciando un festival per Harry Potter : Wizards Unite questa estate : Niantic aveva già accennato che nei suoi piani c'era il lancio di un festival per i giocatori di Harry Potter: Wizards Unite, qualcosa di simile agli eventi Pokémon GO. Ora la notizia che Niantic lancerà un festival per Wizards Unite diventa più ufficiale e l'evento si terrà questa estate a Indianapolis e durerà due giorni. L'articolo Niantic sta lanciando un festival per Harry Potter: Wizards Unite questa estate proviene da TuttoAndroid.

Harry Potter Wizard Unite : guida e trucchi : È finalmente disponibile al download in tutto il mondo il nuovo gioco di Niantic, basato sul fantastico mondo di Harry Potter, ovvero Harry Potter Wizard Unite. Diversamente da Pokémon GO, la nuova app di Niantic leggi di più...

Harry Potter Wizards Unite su smartphone e tablet - quali dispositivi compatibili? : Il nuovo fenomeno del momento, Harry Potter Wizards Unite, è finalmente disponibile in tutto il mondo. Si tratta di un gioco ancora in fase beta, che mira a replicare (almeno in parte) il successo riscosso qualche anno fa da Pokémon GO, e i numeri fatti registrare in questi primi giorni successivi alla release fanno ben sperare in vista del futuro. Ovviamente ci sono però delle specifiche tecniche minime, riportate da Gamerant, che sono ...