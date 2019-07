Ettore Weber | parla la moglie del domatore ucciso | “Non uccidete la tigre Non ha colpe

Ettore Weber - la moglie del domatore ucciso dalla tigre : "Errore suo - salvate i felini. Quella sera... : Lo scorso 4 luglio il 61enne circense Ettore Weber, domatore di tigri da 15 anni, moriva mentre stava addestrando i suoi amati felini. L'uomo infatti ha perso la vita in seguito alla zampata di una tigre che gli avrebbe reciso la giugulare lasciandolo esanime a terra. Oggi è la moglie Loredana Vulca

Ettore Weber - appello della moglie del domatore ucciso dalla tigre : “Non sopprimetela” : Loredana Vulcanelli ha assistito con i suoi occhi al dramma in cui è morto il marito ma chiede che la tigre non venga soppressa. "Non lo ha sbranato, mio marito ha sbagliato un movimento e il felino con una zampata gli ha reciso la giugulare" ha raccontato, sottolineando: "Se io mi avvicino a uno strapiombo per farmi un selfie, non è colpa del burrone se muoio"Continua a leggere

Ettore Weber ucciso dalle tigri del circo Orfei : procura di Bari indaga su condizioni animali : Le indagini sulla tragedia del circo Marina Orfei si concentrano sulle autorizzazioni necessarie per il trasporto e la custodia di animali pericolosi. Ettore Weber è morto proprio pochi giorni prima che venisse discussa la bozza di decreto legge in merito alla presenza degli animali nei circhi.Continua a leggere

