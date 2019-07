Edison e la lampadina

ideegreen

(Di martedì 16 luglio 2019), un nome che tutti colleghiamo all’elettricità e alla, invenzioni e scoperte che diamo per scontato, tanto che quando c’è un black out o andiamo in vacanza in un paese in via di sviluppo, siamo a disagio per l’impossibilità di accendere la luce e di mettere in carica il nostro cellulare. La prendiamo male, magari, senza pensare di ringraziare chi ci ha regalato questa grande “cosa”, una persona che merita un po’ di attenzione. Facciamogli un tributo approfondendo la sua vita e la sua carriera, proprio quando anche un film lo fa. (altro…)e laIdee Green.

charlesberman : RT @bakecait: ?? Il 18/07 arriva in tutti i cinema #Edison, lo spettacolare film dedicato all'inventore della lampadina! ?? Con Bakeca ottie… - bakecait : ?? Il 18/07 arriva in tutti i cinema #Edison, lo spettacolare film dedicato all'inventore della lampadina! ?? Con Ba… - bakecait : ?? -