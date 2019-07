CorSport | Il fumettone Icardi Paratici aspetta come “un gattone” Il Napoli ci prova

ilnapolista

(Di martedì 16 luglio 2019) Il libro che parla del futuro di Mauroè ancora alla prefazione, scrive Alfredo Pedullà sul Corriere dello Sport. Maurito vorrebbe restare all’Inter per non darla vinta al club. Si sente offeso e ingiustamente messo da parte e la frustrazione lo indurrebbe a non cedere. Sa anche lui, però, che rimanere in nerazzurro fino alla scadenza del contratto, nel 2021, significherebbe arrivare “alla non tenerissima età di 28 anni con almeno tre stagioni alle spalle da zero virgola zero”. In pratica equivarrebbe a decidere “di salutare il calcio che conta”. “Marotta e Ausilio sanno cheè alla finestraquel gattone che, consapevole di avere la preferenza del diretto interessato,le condizioni favorevoli per balzare sulla preda”. La Juve non ha fretta. Sta facendo il suo mercato in uscita e intanto accoglie De Ligt.di ...

