Borsellino | l' audio | «Scortato la mattina | ma posso essere ucciso di sera»

Borsellino : secondo audio - 'A Marsala mancava volante e dissi dimezzatemi scorta' : Palermo, 16 lug. (AdnKronos) - A Marsala, quando il Procuratore era Paolo Borsellino, mancava una volante, così il magistrato poi ucciso da Cosa nostra fece la proposta di dimezzarsi la scorta. "E così facemmo la volante". A raccontarlo è lo stesso Borsellino durante l'audizione davanti alla Commiss

Borsellino : L'audio inedito - 'il computer è arrivato ma non funziona' : Palermo, 16 lug. (AdnKronos) - "Il computer è finalmente arrivato, purtroppo non sarà operativo se non fra qualche tempo. E' stato messo in un camerino e stiamo aspettando". Così, nell'audizione inedita davanti alla Commissione antimafia, il giudice Paolo Borslelino. "E' un computer della Honeywell

Borsellino : L’audio inedito - ‘il computer è arrivato ma non funziona’ : Palermo, 16 lug. (AdnKronos) – “Il computer è finalmente arrivato, purtroppo non sarà operativo se non fra qualche tempo. E’ stato messo in un camerino e stiamo aspettando”. Così, nell’audizione inedita davanti alla Commissione antimafia, il giudice Paolo Borslelino. “E’ un computer della Honeywell – dice – ed è diventato indispensabile perché la mole dei dati contenuti anche in un solo ...

