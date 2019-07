Bari | l’appello della moglie del domatore ucciso dal leone | ‘Sultan va salvato | non ha

Blastingnews

(Di martedì 16 luglio 2019) Loredana Vulcanelli ha aspettato qualche giorno prima di parlare: era insieme al marito Ettore Weber lo scorso 4 luglio quando, durante l’addestramento quotidiano presso il circo Orfei, una tigre hal’espertoa Triggiano, in provincia di. La vedova, intervistata da Il Quotidiano Nazionale, lancia un appello chiedendo che Sultan, l’animale che le ha ammazzato il compagno di un’intera vita non sia abbattuto. "Salvatelo, non ha nessuna colpa per quello che è successo – spiega la donna – è stato Ettore a sbagliare un movimento; poi è bastata una zampata perché crollasse a terra in fin di vita, con la giugulare recisa”. Loredana ci tiene a chiarire che l’addestratore 61enne non è stato sbranato dagli animali che hanno allevato insieme per 15 anni, sin da quando erano dei cuccioli. Il racconto dell’incidente È abitudine per gli addestratori ripetere l’esibizione ogni ...

