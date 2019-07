Via Capranica | pronto lo sgombero | lancio di oggetti contro la polizia | incendiati i

Via Cardinal Capranica : nuclei familiari cominciano ad uscire da stabile : Roma – È a un punto di svolta lo sgombero dell’ex scuola Don Calabria in via Cardinal Capranica, a Primavalle, quartiere periferico di Roma, dove risiedono circa 300 persone, tra cui molti nuclei familiari e diversi minori. Le forze dell’ordine sono entrate nell’area esterna allo stabile e, parlando al megafono, hanno convinto alcuni occupanti – nel frattempo saliti sul tetto – ad uscire dal palazzo. Alcuni ...

Via Cardinal Capranica : alcune famiglie accettano proposta alloggiativa : Roma – Un gruppo di occupanti dell’ex scuola Don Calabria in via Cardinal Capranica, dove da questa notte sono partite le operazioni per la liberazione dello stabile, ha accettato gli alloggi alternativi proposti. Al momento una delegazione di esponenti della Questura e della Polizia Locale sta provando ad avviare un dialogo con gli altri occupanti. In questa fase stanno uscendo alcune famiglie per l’abbinamento con gli ...

Circondata struttura Via Cardinal Capranica - occupanti sul tetto : Roma – E’ salita gia’ nella notte la tensione nell’occupazione di via Cardinal Capranica, in zona Primavalle, a Roma. Gia’ dalle 23.30 infatti, nella zona circostante la palazzina in cui vivono circa 300 persone, 78 nuclei familiari con 80 bambini, sono arrivate decine di agenti del Reparto Mobile della Questura di Roma, che con i blindati hanno ‘circondato’ la struttura. Gli occupanti, preoccupati da un ...

