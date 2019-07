Uiltrasporti | per Ama proposte chiare e forme di partecipazione

romadailynews

(Di lunedì 15 luglio 2019) Roma – “Apprezziamo le dichiarazioni del consigliere del CdA Ama, Massimo Ranieri, sul prossimo Piano Industriale, auspicando che esso non si limiti semplicemente alla raccolta differenziata, ma ne promuova la qualita’”. A dichiararlo il commissario straordinario, Giancarlo Serafini, e il coordinatore regionale, Alessandro Bonfigli, dellaLazio, che proseguono: “Per la gestione dei rifiuti romani, come Sindacato abbiamo messo a punto una proposta precisa, che rompendo l’impostazione di Ama di tutti questi anni, prevede per ogni municipio una organizzazione del lavoro su misura, dando ampio spazio al decentramento riguardo decisioni, organico, scelte su come e quando raccogliere i rifiuti, e all’occorrenza stazionarli. Per offrire un servizio di qualita’ e’ necessario valorizzare sul campo tutte le professionalita’ ...

