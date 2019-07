Savona | si è costituito Domenico Massari | aveva ucciso l’ex moglie in un locale della

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2019) La fuga di, che sabato sera halain un ristorante adurante una esibizione di karaoke, è finita. L’uomo si ènella notte al carcere di Sanremo. La vittimasparatoria di sabato sera, in cui sono state ferite tre persone fra cui una bambina colpita di striscio, è Deborah Ballesio., a quanto si apprende, poco prima di costituirsi avrebbe sparato tre colpi di pistola in aria per attirare al’attenzione. Sabato sera“Mimmo”, 54 anni, savonese, si è armato di una pistola e hacon 5 colpi di pistola Deborah Ballesio, 39 anni, in unbalneareriviera ligure. Le ha sparato senza pietà sul palco del karaoke che leiorganizzato all’Acquario di. Lei loeliminato dalla propria vita, non potendo più sopportare sopraffazione, cattiveria e violenze. ...

