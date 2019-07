San Camillo | ecco kit per aiuto pazienti ricoverati

romadailynews

(Di lunedì 15 luglio 2019) Roma – All’ospedale Sandi Roma arrivano i ‘Kit care con amore’ dell’associazione Salvamamme. Si tratta di shopper divisi per tipologie e funzioni che verranno donati aiche passando per il Pronto soccorso non hanno programmato il ricovero ospedaliero. Per gli anziani, ad esempio, i Kit prevedono cuffia, set denti, pettine, specchietto, gel doccia, saponetta, ciabatte, deodorante. Per le donne che devono partorire o per i bimbi che saranno, sono previste forniture ad hoc come pantofole, camicia da notte, igiene personale. Previsto anche un Kit dimissioni per chi non puo’ recuperare o utilizzare il proprio vestiario. “Nell’immediato saranno consegnati 390 Kit care estivi- ha detto la presidente di Salvamamme, Maria Grazia Passeri, durante la presentazione nell’Aula A della Piastra del San- Il luogo ...

vaticannews_it : #14luglio. Oggi la Chiesa ricorda san Camillo de Lellis, patrono degli ammalati e degli operatori sanitari, fondato… - Avvenire_Nei : #14 luglio San #CamillodeLellis - SUDITALIAVIDEO1 : A palazzo San Gervasio La 'Grande Galerie' di Camillo D'Errico #camilloderrico #palazzosangervasio #mostraderrico… -