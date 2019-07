Red Dead Redemption 2 | un video mostra come uccidere molti nemici usando un solo

eurogamer

(Di lunedì 15 luglio 2019) L'IA di Red2, nonostante abbia dato prova di essere eccellente in alcuni casi, in altri lascia un po' a desiderare, proprioè successo in questo simpatico.Un giocatore ha filmato e postato all'interno di Reddit unin cui si vedefar fuori una parte delle forze armate di Van Horn utilizzando unproiettile. Per iniziare questa carneficina, MC Sandman, questo il nome dell'utente del forum, non ha fatto altro che ripararsi all'interno di una casa una volta braccato dai tutori della legge.Utilizzando un semplice proiettile incendiario il personaggio ha fatto fuoco mirando al primo nemico che stava per entrare nella casa. In questo modo il corpo e parte dell'abitazione, essendo costruita in legno, ha cominciato a prendere fuoco. Le altre forze dell'ordine hanno cominciato ad entrare nella casa finendo ovviamente carbonizzati in pochi secondi. Il ...

