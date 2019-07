Napoli | scelti i nuovi presidi | ecco chi guiderà gli istituti superiori nel prossimo anno

ilmattino

(Di lunedì 15 luglio 2019) Via libera dall'Ufficio scolastico regionale guidato da Luisa Franzese alla mobilità dei. Al liceo Sannazaro come anticipato da Il Mattino è stato nominato Stefano...

frabelli : @matteosalvinimi In pipa Napoli si muore schiacciato da alberi per cattiva manutenzione ed i rifiuti stagnano in ci… - Rai_casting : A Napoli durante il casting di Reazione a Catena abbiamo incontrato, tra gli altri, Elena, Dario e Laura. Si defini… - mar_spagnuolo : @FormezPA @Reg_Campania Dal 2004 al 2013 ho visto come si sono svolti alcuni #concorsi a #Napoli: mi auguro che og… -