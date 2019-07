Federer ci interroga sulla sconfitta della bellezza

ilnapolista

(Di lunedì 15 luglio 2019) Le sconfitte di Roger ci paiono oltraggi “Cercherò di dimenticare i due match-point sciupati ma non sarà facile”. È da ieri sera che Rogersta provando a dirci alla sua maniera, senza brutalità, che forse un ventunesimo titolo di Slam non lo vincerà più. Se non riesce a dimenticarsene lui, figurarsi quanto possiamo tormentarci noisua chiesa. Con gli -ismi va a finire sempre così. I loro leader – sacerdoti o capi di partito – si fanno una ragione di tradimenti, scismi e Bolognine, digeriscono mutazioni anche fatali prima e meglio dei fedeli. Quelli fragili siamo noi. I fedeli. Il campione perfetto lascia sempre così tanto tennis negli occhi che, quando perde, ci accompagna spesso un senso di ingiustizia. Gianni Clerici su Repubblica ha scritto che avrebbe assegnato un pareggio. Le sconfitte di Roger certe volte ci paiono oltraggi. Figuriamoci nel giorno in cui ...

