Wimbledon 2019 | la testa | la determinazione e la freddezza di Novak Djokovic hanno

(Di domenica 14 luglio 2019) Inevitabile avere ancora negli occhi la bellissima finale del singolare maschile ditrae Roger Federer, durata 4 ore e 57 minuti, la più lunga nella storia del torneo. Al termine di questa partita romanzescaha alzato per la quinta volta il trofeo più prestigioso del mondo del tennis annullando due match point che probabilmente Roger Federer si sognerà di notte per tutta la vita. Prima cosa da sottolineare: nessuno aveva mai vinto il singolare maschile dei Championships annullando match point in una finale dell’Era Open, cioè dal 1968 in avanti. Poi, il serbo si porta a quota 16 Slam vinti, due in meno di Rafael Nadal e quattro meno dello stesso Federer, e a cinque, eguagliando nientemeno che Bjorn Borg, che inanellò un pokerissimo consecutivo tra il 1976 e il 1980, ma Nole li ha totalizzati in otto anni, 2011, 2014 e 2015 (entrambe le ...

