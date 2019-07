Savona | “ti ricordi di me?” Poi spara nel locale in spiaggia e uccide la ex moglie

ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 luglio 2019) Un uomo, Domenico Massari, di 54 anni, hato e ucciso la exdurante una serata di karaoke al ristorante del bagno ‘aQuario’ a. Un’altra donna è stata ferita gravemente e una ragazza è stata colpita di striscio. L’uomo è entrato dallae ha aperto il fuoco tra la gente, esplodendo più di cinque colpi di pistola. Secondo alcuni testimoni prima dire l’uomo avrebbe gridato alla ex“tidi me?”. Uomini delle forze dell’ordine hanno cercato Massari, che è un ex carabiniere, per tutta la notte. La caccia all’uomo, in fuga armato, continua. In procura si terrà un vertice per pianificare indagini e ricerche. La vittima si chiamava Deborah Ballesio, 40 anni. La donna, che è stata colpita da diversi proiettili, era la animatrice della serata. “Ha iniziato are contro il palchetto, la gente pensava fosse uno scherzo. ...

