Replica ' Un passo dal cielo 4' | la seconda puntata online su Rai Play

Un passo dal cielo 4 dove vedere le puntate in tv - streaming - Replica : UN passo DAL cielo 4 dove vedere. Da domenica 7 luglio 2019 torna la fiction con Daniele Liotti con le repliche della quarta stagione. Ecco di seguito dove vedere le puntate in tv, streaming e replica. SCOPRI TRAMA E ANTICIPAZIONI Un passo dal cielo 4 dove vedere le puntate in tv e replica Un passo dal cielo 4 andrà in onda in prima serata su Rai 1 a partire dalle ore 21:30 per dieci puntate. Sarà possibile seguire la ...

Un passo dal cielo 4 - Francesco preso in ostaggio : anticipazioni seconda puntata in Replica : In attesa della nuova stagione, per cui Daniele Liotti è già al lavoro da tanto tempo e che vedrà all’interno del cast anche Serena Autieri, sono attualmente in onda le repliche di Un passo dal cielo 4, l’ultima stagione realizzata della serie e andata in onda nella prima metà del 2017, nonché quella che ha visto la sostituzione di Terence Hill – che, attenzione, potrebbe anche tornare più avanti – con Daniele Liotti. Si ...

Ascolti tv - dati Auditel domenica 7 luglio : la Replica di Un passo dal cielo 4 vince il prime time : La puntata in replica di Un passo dal cielo 4 su Rai 1 vince il prime time di domenica 7 luglio con 1 milione 949mila telespettatori, pari al 12.4% di share. Ascolti tv prime time Su Canale 5 la prima tv di Vittoria e Abdul ha raccolto davanti al video 2 milioni 22mila spettatori pari al 13.3% di share. Su Rai2 i tre episodi di Streghe hanno avuto 688 mila spettatori (4.2%). Su Italia1 c’era un film, Come Ti Rovino le Vacanze, che è stato ...

Un passo dal cielo 4 dove vedere le puntate in tv - streaming - Replica : UN passo DAL cielo 4 dove vedere. Da domenica 7 luglio 2019 torna la fiction con Daniele Liotti con le repliche della quarta stagione. Ecco di seguito dove vedere le puntate in tv, streaming e replica. SCOPRI TRAMA E ANTICIPAZIONI Un passo dal cielo 4 dove vedere le puntate in tv e replica Un passo dal cielo 4 andrà in onda in prima serata su Rai 1 a partire dalle ore 21:30 per dieci puntate. Sarà possibile seguire la ...