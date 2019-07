Questa è un' estate pazza | tornerà anche la neve

La vitamina C è l'ingrediente che rende più bella la pelle Questa estate : Niente "ingredienti insoliti" come l'oro, un portento anti-acne, la birra, ottimo per la salute dei capelli, o la cannabis, anti-infiammatoria. L'ingrediente star, richiestissimo anche tra gli uomini, è la vitamina C, ovvero il booster non da assumere, in questo caso, per bocca ma da aggiungere alla beauty routine. Seppur non sia una novità, anzi, le ampolle di concentrato di acido ascorbico sono sul mercato da ...

“Chicchi giganti di grandine per il grande caldo di Questa estate” : Il fisico dell'atmosfera Dino Zardi: "Clima sempre più instabile, la formazione dell’anticiclone delle Azzorre non è più scontata"

Dal sentiero alla vetta - tutte le scarpe per andare in montagna Questa estate : Per andare in montagna, anche d'estate per una bella passeggiata rinfrescante, un buon paio di scarpe è in assoluto la cosa più importante da avere. Anche se il massimo a cui aspiri è un sentiero nel bosco, non è il caso di andarci con le solite sneaker da città. Per non rischiare di scivolare, e per proteggere i piedi da pietre e radici, servono infatti calzature tecniche, dalla suola alla tomaia e allacciatura ...

50 film da rivedere Questa estate : I grandi film hanno lo straordinario potere di farci viaggiare con la mente. Trascendendo le immagini proiettate sullo schermo, la settima arte ci trasporta in universi fantastici che già conosciamo, ma che continuiamo a voler esplorare. Tra avventure on the road, horror anni Ottanta, cult di fantascienza e commedie italiane, il cinema regala brividi ed emozioni degni di un viaggio in giro per il mondo. Dall’indimenticabile Stand by Me di Rob ...

Niantic aveva già accennato che nei suoi piani c'era il lancio di un festival per i giocatori di Harry Potter: Wizards Unite, qualcosa di simile agli eventi Pokémon GO. Ora la notizia che Niantic lancerà un festival per Wizards Unite diventa più ufficiale e l'evento si terrà questa estate a Indianapolis e durerà due giorni.

Sarà un’estate rovente - l’esperto : “temperature superiori alla norma - avevamo previsto Questa ondata di caldo africano” : “Questi giorni così caldi non sono inattesi per noi che analizziamo i modelli matematici, grazie ai quali avevano previsto l’ondata di calore, già da alcune settimane prima che si verificasse“. E’ quanto dichiarato da Roberto Buizza, fisico della Scuola superiore Sant’Anna di Pisa e coordinatore dell’iniziativa sulla climatologia congiunta tra Sant’Anna, normale, Iuss Pavia, nel corso del seminario sui ...

I tormentoni musicali di Questa estate impazzano in radio e sulle spiagge : Milano. In principio era “Un disco per l’estate”, da “Con te sulla spiaggia” di Nico Fidenco a “Guarda come dondolo”

BTp e spread - perché la tregua sui mercati può finire Questa estate : Gli esperti, che indicano i livelli di prezzo e rendimento da monitorare, affermano che il mercato è in «stand by». Ma la situazione può cambiare dopo l’Ecofin e con le agenzie di rating...

Pomeriggio 5 - Mila contro Francesca e Gennaro : "Siete la coppia più brutta di Questa estate" (video) : Secondo round (il primo fuori dalla casa del 'Grande Fratello 16') per Mila Suarez e Francesca De Andrè, oggi, a 'Pomeriggio 5'. L'ex fidanzata di Alex Belli ha minacciato, a più riprese, di agire per vie legali contro la nipote del Faber, dopo le pesanti affermazioni durante il reality di Canale 5.prosegui la letturaPomeriggio 5, Mila contro Francesca e Gennaro: "Siete la coppia più brutta di questa estate" (video) pubblicato su Gossipblog.it ...

L’Italia piace meno - prenotazioni giù per Questa estate : primo calo in 5 anni : I dati diffusi da Assoturismo Confesercenti in base alle previsioni turistiche per la bella stagione. Tra giugno e agosto nelle strutture ricettive italiane sono attese 205 milioni di presenze, quasi 2 milioni in meno rispetto all’estate 2018ì, pari a una flessione dello 0,9% che va a sommarsi al calo di -1,7 milioni di presenze rispetto al 2018 in primavera.Continua a leggere

L'abito di lino? Questa estate si porta così : L'abito di lino? È sempre una buona idea, e qui vi spieghiamo perché. Ogni anno si ripete la stessa situazione: in estate arriva l’invito a un matrimonio e la conseguente condanna a morire di caldo. Si può continuare a indossare il solito e formale completo di lana, rassegnandosi a sudare per mandarlo poi in lavanderia e tenersi pronti a un altro supplizio. Oppure trovare un’alternativa e decidersi ad acquistare ...

I miei primi cinquant’anni e i tormentoni inutili di Questa estate : Sono nato il 2 giugno del 1969. Domani, se state leggendo il primo di giugno del 2019, compirò cinquant'anni. Mi impressiona anche solo scriverlo. Cinquant'anni. Domani, inoltre, vedi sopra, saranno anche cinquant'anni che è morto il mio fratello gemello, Francesco. Ho già raccontato questa storia, all'epoca non c'erano le ecografie, e rimase strozzato dal cordone ombelicale. Questo ha fatto di me un gemello senza gemello, un sopravvissuto, e ...

Mediterraneo al freddo! I bagni al mare tarderanno Questa estate : Le conseguenze della "non primavera" iniziano a farsi sentire nei mari italiani : ad ormai 9 giorni dall'inizio dell'estate meteorologica (che, ricordiamo, avrà inizio come di consueto il 1°...