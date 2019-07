Overwatch | Blizzard interromperà le partite se dovesse rilevare l' uso di cheat

eurogamer

(Di domenica 14 luglio 2019)ha svelato la sua nuova contromisura per combattere ier di.Nell'ultimo aggiornamento degli sviluppatori, il game director Jeff Kaplan ha spiegato che nel prossimo futuro verrà introdotto un nuovo sistema cheautomaticamente qualsiasi match in cui verrà rilevato l'uso di. I giocatori di entrambe le squadre non saranno penalizzati in nessun modo (a parte iler, ovviamente), quindi nellecompetitive non verrà intaccato l'IV (Indice di Valutazione).Kaplan non è entrato nei dettagli su comeriuscirà al'uso dio quali conseguenze ci saranno per i bari (sappiamo solamente che ci saranno "provvedimenti molto duri"). La speranza ovviamente è che questo nuovo sistema anti-migliori l'esperienza complessiva dei match di.Leggi altro...

Soldier76bot : RT @Eurogamer_it: Tempi duri per i cheater di #Overwatch? - Eurogamer_it : Tempi duri per i cheater di #Overwatch? - MeguRem_Song : D. Va ???????? • Art by hanato • #overwatch #dva #tracer #mercy #widowmaker #mei #fanart #art #blizzard #anime #sombra… -