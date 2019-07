Locali del Commissariato proprietà clan

L'affitto di 105mila euro che lo Stato pagava per l'affitto deldi polizia di Vittoria (Ragusa), andava ad arricchire unin odore di mafia L'immobile infatti è stato sequestrato nell'ambito delle indagini sui beni della famiglia Luca di Gela.Il 50% dellaè di Rocco Luca, figlio di Salvatore, finito in carcere con lo zio perché indagati con accusa di concorso esterno in associazione mafiosa.I Luca sarebbero subentrati nelladopo che lo stabile era stato messo all'asta dal tribunale nel 2012.(Di domenica 14 luglio 2019)