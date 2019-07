L' Italia condanna la Cina sui diritti umani | guai in vista sulla Via della Seta

Vitaly Markiv - il soldato ucraino accusato dell’omicidio del fotografo Italiano Andrea Rocchelli - è stato condannato a 24 anni di carcere : Vitaly Markiv, il soldato ucraino con cittadinanza italiana accusato per la morte del fotografo italiano Andrea Rocchelli, è stato condannato a 24 anni di carcere dalla Corte d’Assise di Pavia per omicidio. Rocchelli, originario di Piacenza, era stato ucciso il

Rifiuti radioattivi : Italia condannata dall’Unione europea - nessun programma di gestione del nucleare esaurito : La Corte di giustizia dell’Unione europea ha condannato l’Italia per inadempimento per non aver comunicato alla Commissione il testo definitivo del programma nazionale per la gestione del combustibile nucleare esaurito e dei Rifiuti radioattivi. La direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei Rifiuti ...

Beach handball - Europei 2019 : Italia fuori al Main Round - due sconfitte condannano le azzurre : Si chiude al Main Round l’esperienza della Nazionale Italiana di Beach handball agli Europei 2019 di Stare Jablonki, con le azzurre che dopo la sconfitta contro la Danimarca sono uscite con le ossa rotte anche contro l’Ucraina per 2-0, con due parziali di 20-16, in cui spicca la prestazione di Anna Diablo, autrice di 20 punti. Il secondo ko è invece arrivato per mano della Germania, attraverso due set conclusi 19-15 e 21-20, in cui ...

La prima condanna per reato di tortura in Italia è stata inflitta a dei bulli di Varese : "Ho esagerato un pochino", questo il massimo dell'ammissione: nessun ravvedimento in sede processuale dei quattro quindicenni che nel novembre scorso seviziarono e picchiarono in un garage di Varese un loro coetaneo. Oggi è arrivata la decisione esemplare da parte del Tribunale dei Minori di Milano, che in tempi rapidi per gli standard processuali ha condannato per tortura i quattro adolescenti. Si tratta della prima sentenza per il reato di ...

La "Carola Italiana" condannata in Francia tra l'indifferenza dei buonisti : Chiara Sarra Nel 2013 Francesca Peirotti fu condannata a 6 mesi di carcere in Francia per aver aiutato 8 migranti a passare il confine. Ma di lei non parla più nessuno C'è una "Carola italiana". Si chiama Francesca Peirotti e anche lei è finita nella bufera per aver aiutato i migranti a entrare clandestinamente in un Paese. Non con una nave come la capitana Rackete, ma attraverso le Alpi, al confine tra Ventimiglia e Mentone. A ...

Calcio femminile - Universiadi 2019 : Italia-Giappone 1-2. La doppietta di Koyama condanna le azzurre - Goldoni non basta : L’Italia di Calcio femminile viene sconfitta all’esordio alle Universiadi: nella prima giornata del Girone D le azzurre escono sconfitte per 1-2 a causa della doppietta messa a segno da Koyama, inframmezzata dalla marcatura di Goldoni, che si rivela insufficiente per la nostra Nazionale. Nel primo tempo al 13′ ci prova Goldoni, ma al 18′ Capelletti prima para su Kubo, poi non può nulla sulla conclusione di Koyama. Alla ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Olanda-Giappone 2-1 - una doppietta di Martens condanna le nipponiche e sarà sfida contro l’Italia : sarà l’Olanda a confrontarsi con la Nazionale italiana di Milena Bertolini ai quarti di finale dei Mondiali 2019 di Calcio femminile. La selezione orange ha sconfitto la compagine vice campione del mondo del Giappone per 2-1, con il gol decisivo realizzato negli ultimi scampoli di partita da Martens su rigore. L’Olanda era passata in vantaggio al 17′ con la stessa attaccante del Barcellona, per poi incassare il momentaneo ...

La Corte europea dei diritti umani ha confermato la condanna all’Italia per il caso Amanda Knox : La Corte europea dei diritti umani ha confermato la condanna all’Italia per il caso Amanda Knox, la donna statunitense accusata di aver ucciso la studentessa britannica Meredith Kercher a Perugia, nella notte tra l’1 e il 2 novembre 2007, poi assolta

