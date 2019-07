Djokovic batte Federer e vince il suo quinto titolo a Wimbledon

Novak Djokovic batte Roger Federer in una finale-maratona storica di Wimbledon : Novak Djokovic bissa il successo 2018 a Wimbledon e sale a cinque trofei complessivi nel torneo londinese, battendo Roger Federer in una finale-maratona di 4 ore e 57 minuti Roger. Il punteggio: 7-6, 1-6, 7-6, 4-6, 13-12 (7-3): è la prima volta che Wimbledon viene assegnato con la nuova regola del tie break sul 12-12 al quinto set.

Federer batte Nadal e sfiderà Djokovic per titolo Wimbledon : Sono Roger Federer e Novak Djokovic i finalisti dell'edizione 2019 del torneo di Wimbledon, terzo Slam stagionale in corso

Wimbledon - Roger Federer batte Nadal : domenica la finale contro Djokovic per eguagliare i nove successi di Navratilova : Saranno Roger Federer e Novak Djokovic a giocare la finale del torneo di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam. Nella partita più attesa dell’anno, lo svizzero ha battuto il suo grande rivale Rafa Nadal in quattro set con il punteggio di 7-6 (3), 1-6, 6-3, 6-4. Per l’ex numero 1 del mondo domenica sarà la 12esima finale sull’erba inglese, all’età di 38 anni. Nel 40esimo capitolo di una sfida infinita, Federer ha riscattato la ...

Federer batte Nadal a Wimbledon. Incontrerà Djokovic in finale : Roger Federer vince la sfida n.40 con l'eterno rivale Rafael Nadal e conquista la finale di Wimbledon a quasi 38 anni di etaà Lo svizzero ha vinto una delle partite piu' belle degli ultimi anni 7-6 1-6 6-3 6-4 e domenica Incontrerà Novak Djokovic in una finale che si annuncia altrettanto avvincente.

Thiem batte Djokovic - finale con Nadal : Dominic Thiem e' il secondo finalista del torneo del Roland Garros, che ripropone cosi' la sfida della scorsa edizione tra lo stesso austriaco e lo spagnolo Rafael Nadal, vincitore delle ultime due edizioni. Thiem si e' imposto in cinque set sul numero 1 al mondo, il serbo Novak Djokovic, col punteggio di 6-2, 3-6, 7-5, 5-7, 7-5 al termine di una partita interrotta ieri sera al terzo set a causa della pioggia e di nuovo oggi al quinto, durata ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : Djokovic avanti 7-5 6-2 su Zverev - Thiem batte Khachanov 6-2 6-4 6-2. Al femminile Anisimova e Barty in semifinale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della dodicesima giornata di incontri del Roland Garros 2019. A Parigi, dopo la pioggia di ieri, il programma è stato chiaramente stravolto ed oggi assisteremo ai quarti di finale rimanenti del tabellone maschile e femminile. Sul campo centrale dedicato a Philippe Chatrier apre il programma il quarto di finale femminile tra la romena testa di serie numero 3 e campionessa uscente Simona Halep e una delle ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : risultati 3 giugno. Djokovic e Thiem volano ai quarti - Fognini perde in quattro set - Khachanov batte Del Potro. Halep ai quarti contro Anisimova : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo lunedì del Roland Garros 2019. Si completano gli ottavi di finale maschili e femminili con la disputa degli incontri della parte alta dei rispettivi tabelloni. Fari puntati, per l’Italia, su Fabio Fognini: il ligure si gioca il secondo accesso ai quarti di uno Slam contro il tedesco Alexander Zverev, con la prospettiva di giocarli per la prima volta. Nel 2011, infatti, non ci riuscì a ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : risultati 1° giugno. Fognini batte Bautista Agut e sfiderà Zverev! Caruso lotta ma perde con Djokovic : Osaka fuori : Buongiorno, e benvenuti anche per quest’oggi alla DIRETTA LIVE del Roland Garros, con la settima giornata. Si concludono gli incontri di terzo turno nei tabelloni maschile e femminile, con l’aggiunta, oltre ai programmati match della parte alta degli stessi, delle due sfide sospese ieri per oscurità: quelle tra Stan Wawrinka e Grigor Dimitrov e tra Stefanos Tsitsipas s Filip Krajinovic, con lo svizzero e il greco avanti per due set a ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : Caruso travolge Simon! Thiem e Osaka avanzano. Djokovic batte Laaksonen : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale generale della quinta giornata del Roland Garros 2019 di tennis: si completa il secondo turno dei tornei di singolare al Roland Garros e così oggi ci sarà spazio per la parte alta dei tabelloni. A Parigi è di nuovo tempo di vedere in scena il serbo Novak Djokovic e la nipponica Naomi Osaka: reduci da un primo turno completamente diverso, i due numeri uno si troveranno a fronteggiare ancora una ...

LIVE Roland Garros - tutte le partite in DIRETTA : Djokovic vince il primo set. Nadal batte facilmente Hanfmann. Caruso lotta alla pari con Munar : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del Roland Garros 2019. In campo ancora i primi turni maschili e femminili. E’ il tempo del debutto per Rafael Nadal, che difende la sua corona di undici volte vincitore dello Slam parigino. Il suo esordio sul Court Philippe Chatrier lo mette di fronte al qualificato tedesco Yannick Hanfmann, che ha superato molto bene le qualificazioni con avversari validi, ma che per il ...

Internazionali d’Italia 2019 : Novak Djokovic batte Shapovalov in due set e vola agli ottavi di finale : Inizio in scioltezza agli Internazionali d’Italia 2019 per quanto riguarda il numero uno al mondo, Novak Djokovic. All’esordio, dopo il bye del primo turno, nell‘ATP Masters 1000 di Roma al Foro Italico, il serbo si è imposto in due set, in poco più di un’ora in campo, sul NextGen canadese Denis Shapovalov per 6-1 6-3. Al prossimo turno, negli ottavi di finale, la testa di serie numero uno attende il vincente del match ...