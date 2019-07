20 Luglio 1969 | Sbarco sulla Luna | l’Apollo 11 “il più grande progetto non militare della

Il 20 Luglio 1969 lo Sbarco sulla Luna - il “piccolo grande passo” che cambiò la storia [GALLERY] : Il 20 luglio 1969 il mondo seguiva col fiato sospeso la missione Apollo 11 della NASA, che ha cambiato il corso della storia portando il primo uomo sulla Luna. Cinquant’anni dopo il pianeta celebra con lo stesso entusiasmo quel passo cruciale per l’umanità. Come noto, il primo uomo a camminare sul nostro satellite è stato l’astronauta NASA Neil Armostrong, seguito da Buzz Aldrin, il secondo uomo a camminare sul suolo Lunare. In ...