Tre aggiornamenti su Salvini e la Russia

Ultim'ora : violento terremoto in California - Trema Las Vegas [AGGIORNAMENTI] : Una violenta scossa di terremoto si è verificata poco fa, alle ore 19.33 italiane, negli Stati Uniti d'Americana, nello stato della California. Dai primi dati diffusi dai centri di rilevamento, la...

Il tablet Google Pixel C poTrebbe non ricevere ulteriori aggiornamenti di sicurezza : Google Pixel C non è stato incluso tra i dispositivi che ieri hanno ricevuto le patch di sicurezza di luglio e questo dato fa nascere il sospetto che il tablet Android rilasciato a dicembre 2015 potrebbe non riceverne più. Anche se non c'è stato alcun annuncio ufficiale, Google fa notare che i dispositivi Pixel ottengono aggiornamenti di sicurezza per almeno 18 mesi dall'ultimo dispositivo venduto e il Pixel C è stato venduto l'ultima volta nel ...

13 domande e alTrettante risposte ufficiali sugli aggiornamenti Huawei e Honor - su nuovo sistema operativo e supporto SD : Ancora un gran confusione grava sulla questione degli aggiornamenti Huawei e Honor, sul vicino sistema operativo del produttore cinese, sul supporto per le schede SD sui device dei due brand e molto altro ancora dopo la questione del ban USA ai danni della società. Grazie alla fonte PhoneArena, in questo articolo, i nostri lettori troveranno 13 risposte ad altrettante 13 importantissime domande che affliggono i clienti del brand attuali ma anche ...

Elezioni Europee 2019 - Exit poll : sballati. Secondo le proizioni la Lega vola olTre il 30% - è il primo partito. Crolla il M5S - sorpassato dal Pd. Scrutinio dei risultati in diretta. Aggiornamenti Live. : Si sono chiude le urne di queste Elezioni Europee 2019 e contestualmente è iniziato lo spoglio delle schede. Leggo.it seguirà in diretta risultati delle Elezioni Europee...

LIVE Venezia-Trento basket - Gara-2 Play-off in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Venezia-Trento, Gara-2 dei quarti di finale dei playoff di Serie A: alle 20.45 al Palasport Taliercio di Mestre la Reyer cercherà di portarsi sul doppio vantaggio per mettere grandissima pressione sui dolomitici, i quali si troverebbero poi costretti a dover vincere le due partite casalinghe per allungare la sfida a gara-5. In gara-1 il successo dei veneziani è arrivato principalmente in virtù ...