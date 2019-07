Trapani | due fratellini morti in un incidente | il padre era in diretta Facebook mentre

blogo

(Di sabato 13 luglio 2019) Due, di 9 e 13 anni, sonoin unstradale verificatosi la scorsa notte sull'autostrada A29, Palermo-Mazara del Vallo, all'altezza di Alcamo, nel trapanese. Il 13enne è morto sul colpo, il più piccolo invece era stato trasportato nel reparto di neuro-rianimazione dell'ospedale Villa Sofia, ma non ce l’ha fatta. Alla guida dell’auto, che si sarebbe ribaltata per cause in via di accertamento, c’era ildei piccoli, Fabio Provenzano, di 34 anni.L’uomo è stato soccorso e quindi ricoverato in gravi condizioni. Dopo l’sul posto sono intervenuti quattro equipaggi della Polstrada, i vigili del Fuoco, il personale dell’Anas e del 118 per prestare i primi soccorsi, purtroppo inutili per i, e la messa in sicurezza della carreggiata.Ildei piccoli si trova ricoverato al Trauma Center di Villa Sofia. Sul’uomo aveva postato un ...

