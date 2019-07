Juventus | CR7 è tornato e si è già allenato con i compagni

Juventus al lavoro senza cr7 - cori per Higuain : La Juventus riparte. Inizia ufficialmente oggi la nuova stagione dei bianconeri, col primo allenamento sotto la guida del nuovo allenatore Sarri

Juventus - i convocati per il raduno : Higuain c’è - CR7 arriva sabato : Resi noti i convocati della Juventus per il ritiro precampionato: spiccano Buffon, Rabiot e Ramsey, presenti anche Higuain e Pjaca. CR7 arriva sabato.“powered by Goal”Saranno 33 i calciatori della Juventus che prenderanno parte al via del 2019/2020 dei bianconeri. Maurizio Sarri ha reso noto l’elenco dei convocati per il raduno di mercoledì, fissato per le 8:30, con la rosa dei campioni d’Italia che inizierà a lavorare in vista ...

Juventus : Sarri convoca 33 giocatori per il raduno estivo - CR7 arriverà il 13 luglio : Per i giocatori della Juventus stanno terminando le vacanze visto che da domani la squadra riprenderà gli allenamenti. Questi sono giorni molto intensi e c'è già chi è al lavoro. Infatti, Maurizio Sarri da ieri è alla Continassa e con il suo staff sta programmando l'estate della sua Juve. Il tecnico prima ha visionato con cura tutte le strutture e ha stilato l'agenda dei prossimi giorni. La Juve da domani si allenerà alla Continassa fino al 18 ...

Juventus - ipotesi shock : “Ultimo anno di CR7 a Torino - Icardi il suo erede” : Juventus – L’ipotesi Icardi in bianconero sta prendendo piede. Per molti l’argentino sarà il prossimo numero 9 bianconero, con un clamoroso passaggio dall’Inter alla Juventus. Quella alle porte sarà l’ultima stagione in bianconero di Cristiano Ronaldo, con Icardi suo futuro sostituto. Questo è ciò che secondo il giornalista Damascelli sarà il futuro della vecchia signora: CR7 ancor, un […] More

Mina Rzouki (BBC) : 'De Ligt ha scelto la Juventus per tre motivi - uno di questi è CR7' : La Juventus da alcune settimane è al lavoro per acquistare Matthijs De Ligt: i bianconeri avrebbero un accordo con il giocatore per un ingaggio da 8 milioni più quattro di bonus. Inoltre, per De Ligt verrebbe inserita una clausola rescissoria da 150 milioni che andrebbe a salire negli anni. Dunque adesso la Juve sarebbe al lavoro con l'Ajax per trovare un accordo sul cartellino del difensore classe 99. Infatti, la Juve avrebbe proposto ai ...

De Ligt alla Juventus/ Ci siamo : la 'chiamata' di CR7 e il retroscena sul Psg : Anche secondo la stampa olandese la Juventus è molto vicina a De Ligt: il Barcellona si sfila dall'affare, retroscena sul Psg.

Juventus - Sarri incontra Ronaldo : definito il nuovo ruolo di CR7 : Juventus – Rivoluzione in casa Juve, Sarri inizia a preparare la sua nuova Juventus, iniziando dalla punta di diamante. Presentatosi come nuovo allenatore della Juventus , Maurizio Sarri , prima dell’inizio del ritiro estivo, vuole avere le idee chiare riguardo alcuni giocatori e renderli subito partecipi del suo progetto. Per questo motivo l’allenatore bianconero nella giornata di venerdì, come […] More

Calciomercato Juventus - il punto tra entrate e uscite. Nel frattempo Sarri incontra CR7 : Calciomercato Juventus – Dopo l’annuncio e la presentazione ufficiale, l’incontro con la stella della squadra. Il nuovo allenatore della Juventus Maurizio Sarri ha incontrato Cristiano Ronaldo, in Costa Azzurra. Come riportato da alcuni media, il campione portoghese, attualmente in vacanza sul suo yacht a Villefranche, si è confrontato con il neo tecnico bianconero accompagnato da Fabio Paratici: una riunione conoscitiva ...

Juventus - da CR7 a CR9! Cristiano Ronaldo e il record di gol - la missione di Sarri : incontro segreto durante le vacanze : Maurizio Sarri ha intenzione di far battere a Cristiano Ronaldo i 36 gol segnati da Higuain a Napoli in un anno di Serie A: il neo allenatore della Juventus ha incontrato il fuoriclasse portoghese in vacanza per discutere dell’argomento “Voglio capire quello che i giocatori pensano di se stessi, partendo dai più importanti“, sono state queste le parole di Maurizio Sarri nel corso della conferenza stampa di presentazione di ...

Juventus - conferenza stampa Sarri : “Sono un professionista. Modulo e CR7? Ecco cosa penso” : conferenza stampa Sarri- Tutto pronto per la conferenza stampa di presentazione di Maurizio Sarri, neo tecnico bianconero. Arrivato a Torino con un volo privato ieri pomeriggio, l’ex Chelsea è pronto all’inizio della nuova avventura sulla panchina dei bianconeri. Prima la conferenza stampa, poi il viaggio in Grecia per un colloquio con Cristiano Ronaldo. Sarri è […] L'articolo Juventus, conferenza stampa Sarri: “Sono un ...

Sarri : "Juventus? E' la più grande Corononamento carriera. E CR7..." : Sarri si presenta alla Juventus: "E' il coronamento di una carriera lunghissima, penso di aver rispettato tutti" | La conferenza stampa LIVE Segui su affaritaliani.it

Juventus - senatori felici per arrivo Sarri : il tecnico potrebbe andare in Grecia da CR7 : Dopo quasi un mese di attesa, domenica scorsa, la Juventus ha annunciato ufficialmente Maurizio Sarri. L'allenatore toscano è stato scelto come sostituto di Massimiliano Allegri e domani comincerà la sua avventura in bianconero visto che ci sarà la presentazione alla stampa. Sarri parlerà nella sala "Gianni e Umberto Agnelli" dell'Allianz Stadium. Sicuramente l'allenatore risponderà a molte delle domande dei cronisti e chissà che non gli ...

James Rodriguez Juventus - la svolta : “Lui alla Juve? CR7 lo ha chiamato” : James Rodriguez Juventus – James Rodriguez è uno dei pezzi pregiati del calciomercato estivo. Il Bayern Monaco non ha esercitato il diritto di riscatto a 42 milioni e al Real Madrid il colombiano non ha spazio. Le pretendenti non mancano. Le voci di mercato danno, tra le squadre italiane, il Napoli tra le maggiormente interessate. Eppure secondo Lothar Matthäus c’è un’altra squadra in […] More