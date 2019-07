Il doppio filo che lega Mertens e Napoli

ilnapolista

(Di sabato 13 luglio 2019) È arrivato a Dimaro con un gran sorriso ed è stato accolto dai cori dei tifosi, Dries. L’attaccante belga è stato ripagato per il suo coraggio scrive la Gazzetta dello Sport di oggi. Coraggio nell’accettare una retrocessione in questa stagione con Carlo Ancelotti dove si è giocato il posto da titolare con Milik, dopo l’anno da protagonista con Sarri. Coraggio nel restare alnonostante De Laurentiis abbia deciso di non rinnovargli il contratto in scadenza l’anno prossimo. Ma Ciro sta bene a, troppo bene e questo lo avvertono i napoletani che lo hanno ribattezzato “Ciro” e che ieri in ritiro lo hanno accolto con un boato “È arrivatoil re di Dimaro”. Ed è proprio dache ripartirà l’attacco delin questa prima amichevole contro il Benevento, in attesa che il mercato porti un rinforzo ...

