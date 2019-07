huffingtonpost

(Di sabato 13 luglio 2019) Si parla tanto e giustamente di tagliare le tasse ma da recidere in, e con le cesoie più robuste in circolazione, ci sarebbe innanzitutto ilpubblico. È la causa principale’alta pressione fiscale, perché costringe il Tesoro ogni anno a pagare solo di interessi una settantina di miliardi e questi soldi si trovano o con le tasse o con nuove emissioni di titoli di Stato e dunque nuovo. Questo fatto condiziona fortemente qualsiasi politica economica. Ebbene nonostante la considerazione sia quasi lapalissiana, la palla di neve è ormai una quasi valanga e stiamo tutti rintanati in baita nella speranza di salvarci senza alcuna strategia.L’indebitamento pubblico cresce senza sosta e fa segnare nuovi record assoluti mese dopo mese, anno dopo anno, come se fosse impossibile anche solo pensare di ridurlo.Ad aprile, ...

borghi_claudio : Ero rimasto che lo spread si era originato dal default greco con conseguente venir meno della garanzia implicita da… - gigi52335676 : @HuffPostItalia Facciamo tre:debito, evasione e Salvini - HuffPostItalia : Debito ed evasione, i due nemici dell'Italia -