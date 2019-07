De Ligt Juventus | in arrivo | ormai è fatta | già scelto il numero di maglia

juvedipendenza

(Di sabato 13 luglio 2019) DE– Sembrafinita la telenovela De. L’olandese è pronto a diventare un nuovo calciatore della. L’indizio decisivo è arrivato in queste ore con il difensore olandese che non è partito per il ritiro dell’Ajax in Austria. La conferma che, come anticipato da Calciomercato.it, lae i Lancieri hannochiuso l’accordo … More

DiMarzio : ??#Juventus, inoltrata la nuova offerta per #DeLigt E il giocatore non parte in ritiro con l'#Ajax: le ultime ?? - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? De Ligt alla Juventus, accordo trovato: si preparano i contratti ? - FabrizioRomano : Ci siamo! Matthijs de Ligt alla Juventus, siamo ai dettagli finali sui contratti per gli ultimi cavilli poi sarà tu… -