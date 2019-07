wired

(Di sabato 13 luglio 2019) Foto: Pixabay Secondo un’indagine di Confturismo-Confcommercio, 32 milioni di italiani faranno presto le valigie per godersi le ferie estive. Di questi il 23% punterà diritto all’estero. Ma sia che si resti in Italia o si vada oltre confine, a unire i vacanzieri sarà anche lo smartphone. Croce e delizia di ogni viaggio, ci terrà impegnati e distratti, spingendoci spesso a osservare la realtà attraverso le sue lenti per immortalarla (prima ancora di viverla). Ma si rivelerà anche utile, grazie a una serie di app nate per semplificarci la vita anche in movimento. Eccone 6 a cui (forse) non avevate pensato. App in the air (gratis per iPhone e Android) Un assistente personale in viaggio fa sempre comodo. App in the air raccoglie in un solo posto carte d’imbarco, info sui voli e anche i nostri programmi di fedeltà. Non le sfuggono neppure gate e ritardi, che ci comunica attraverso una ...

SingolaritaTech : 6 app indispensabili per viaggiare d’estate - MilanoCitExpo : 6 app indispensabili per viaggiare d’estate #DipartimentoInnovazioneTecnologia - domynus23 : Le 12 app indispensabili per Android di cui non si può fare a meno -