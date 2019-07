Tour dei France | volata a Groenewegen | Ciccone resta in giallo

Tour de France 2019 - la classifica dei favoriti : Geraint Thomas resta al comando dopo la settima tappa : Non cambia nulla in chiave classifica dopo la settima tappa al Tour de France 2019. Frazione pianeggiante, la più lunga della Grande Boucle, oggi, che ha premiato allo sprint Dylan Groenewegen. Andiamo a scoprire la classifica dei favoriti in chiave Maglia Gialla a Parigi: al comando ancora Geraint Thomas che ieri ha dato spettacolo a La Planche des Belles Filles. classifica GENERALE DEI favoriti AL Tour DE France (dopo la settima tappa): 1. ...

Tour de France 2019 - la classifica dei favoriti : Geraint Thomas in testa - 4” su Bernal. Nibali a 1’07” : Geraint Thomas è balzato in testa alla classifica generale dei favoriti per la conquista del Tour de France 2019, il Campione uscente è risultato il migliore dei big sull’arrivo in salita posto a La Planche des Belles Filles e ora ha 4 secondi di vantaggio sul compagno di squadra Egan Bernal: grande lotta tra i compagni di squadra del Team Ineos, alle loro spalle il Francese Thibaut Pinot. Sono abbastanza vicini anche Rigoberto Uran e ...

Prezzi dei biglietti per Ultimo in Tour nel 2020 con gran finale al Circo Massimo di Roma : Al via la prevendita dei biglietti per Ultimo in tour nel 2020: l'artista Romano sarà in concerto negli stadi il prossimo anno con un gran finale al Circo Massimo di Roma. Dopo aver annunciato un concerto allo Stadio Olimpico, infatti, Ultimo ha comunicato lo spostamento della data al Circo Massimo, che chiuderà il tour il 19 luglio. Dal 6 giugno, Ultimo sarà in concerto. Il tour partirà dallo Stadio Franchi di Firenze per proseguire verso lo ...

Tour de France 2019 - la classifica dei favoriti : Kruijswijk in testa - Bernal a 15” - bene Nibali. Domani primo arrivo in salita : Steven Kruijswijk si conferma il migliore in classifica generale tra i favoriti per la conquista del Tour de France 2019, l’olandese conserva 15 secondi di vantaggio su Egan Bernal al termine della quinta tappa della Grande Boucle. Domani si incomincerà a fare sul serio col primo arrivo in salita a La Planche des Belles Filles, il capitano della Jumbo-Visma e l’alfiere del Team Ineos sono davanti a tutti ma rimangono in scia Geraint ...

Tour de France 2019 - la classifica dei favoriti : non cambia nulla dopo la quarta tappa. Comanda sempre Kruijswijk : Non cambia ovviamente nulla in chiave classifica dei favoriti al termine della quarta tappa del Tour de France 2019, conclusasi in volata. Andiamo a scoprire la graduatoria dei big aggiornata: a guidare, sfruttando l’eccellente lavoro della Jumbo-Visma nella cronometro a squadre, è Steven Kruijswijk. Tour de France 2019 classifica dei favoriti 1. Steven Kruijswijk (Olanda, Jumbo-Visma) 2. Egan Bernal (Colombia, Team Ineos) a 15” 3. Geraint ...

“Il Tour di Jovanotti minaccia la migrazione dei pulcini”. La protesta degli ambientalisti : “Il tour di Jovanotti minaccia la migrazione dei pulcini”. A sostenerlo sono gli ambientalisti delle associazioni AsOER, Italia Nostra Rimini, Legambiente e Lipu che hanno presentato un esposto per chiedere di spostare o posticipare il concerto del “Jova Beach Party” del 10 luglio sul litorale tra Rimini e Riccione.Così i pulcini di fratino (piccolo uccello che nidifica sulle spiagge d’Europa) avrebbero il ...

Tour de France 2019 - la classifica dei favoriti : Kruijswijk sempre al comando - Pinot e Bernal guadagnano 5? sullo strappo finale : finale spettacolare per la terza tappa del Tour de France 2019. Sul traguardo di Épernay il Francese Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep) si è dimostrato ancora una volta un autentico fuoriclasse aggiudicandosi la vittoria e prendendosi anche la maglia gialla. Lo strappo conclusivo ha regalato anche qualche distacco minimo tra gli uomini di classifica, con Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) e Egan Bernal (Team INEOS) che hanno guadagnato 5” ...

Tour de France 2019 - la classifica dei favoriti : Kruijswijk in testa - Vincenzo Nibali a 16” da Bernal e Thomas : La cronometro a squadre ha stravolto la classifica generale dei favoriti al Tour de France 2019, i 27 km attorno a Bruxelles hanno offerto i primi distacchi tra i big in lotta per la conquista del successo finale. Steven Kruijsijk è balzato al comando grazie alla vittoria ottenuta con la sua Jumbo-Visma, l’olandese si trova in testa con 20 secondi di vantaggio su Egan Bernal e Geraint Thomas che si sono difesi egregiamente con la Team ...

Tour de France 2019 - la classifica dei favoriti : tutti i big appaiati dopo la prima tappa - Vincenzo Nibali il migliore sul traguardo : Non ci sono distacchi tra i big al termine della prima tappa del Tour de France 2019, la frazione pianeggiante con arrivo e partenza a Bruxelles non ha regalato grandissime sorprese per quanto riguarda il cronometro anche se la giornata odierna è stata caratterizzata da due cadute importanti: quella di Jakob Fuglsang a 18 km dal traguardo e quella di una trentina di corridori all’interno dell’ultimo chilometro. La classifica dei ...

Tour de France – I potenziali rivali e l’assenza di Froome - Thomas rivela : “Chris è uno dei più grandi - ma…” : Geraint Thomas pronto a difendere il titolo: le parole del gallese del Team Ineos alla vigilia della partenza del Tour de France 2019 E’ tutto pronto per la partenza dell’edizione 2019 del Tour de France: domani i ciclisti si sfideranno nella prima tappa della Grande Boucle a Bruxelles. Non ci saranno domani Froome e Dumoulin, che sicuramente seguiranno le imprese dei loro colleghi da casa, difenderà invece il titolo Geraint ...

Tour dei Marlene Kuntz rinviato ad ottobre - il batterista ha la tendinite : Il Tour dei Marlene Kuntz con il quale la band di Cristiano Godano avrebbe celebrato i primi 30 anni di attività e il ventesimo anniversario di Ho Ucciso Paranoia (1999) è stato rinviato ad ottobre. L'annuncio è stato pubblicato su Facebook dalla stessa band. Alla base della decisione vi è una tendinite che ha colpito il batterista Luca Bergia: Venerdi, purtroppo, il male era insostenibile, e ho subito temuto il peggio. Da quel ...