Salvini soldi dalla russia alla lega? bilanci trasparenti

Soldi russi alla Lega - la foto del 17 ottobre a Mosca che mette in crisi la difesa di Salvini : L'Espresso pubblica in esclusiva lo scatto che mostra il capo della segreteria del ministro, Andrea Paganella, parlare con Savoini al convegno di Confindustria russia. Il giorno prima della trattativa del Metropol svelata da noi e dagli audio L'indifferenza e i silenzi sui Soldi della Lega dimostrano che l'Italia è un Paese malato " Quei 3 milioni russi per Matteo Salvini: ecco l'inchiesta che fa tremare la Lega"

Lega : Salvini - ‘soldi russi? Buona caccia al tesoro a toghe che cercano’ : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – “Non parlo di soldi alla Russia che non esistono, anzi auguro Buona caccia al tesoro ai magistrati che li stanno cercando in Russia, in Lussemburgo o al Polo Nord o Sud. Io parlo di sicurezza e vita reale”. Così il vicepremier e ministro Matteo Salvini, nel corso di una diretta Facebook. Il responsabile del Viminale ricorre all’ironia riguardo all’inchiesta di Buzzfeed. “Mi ...

Komov sostiene Salvini : “Niente soldi da noi” : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – “Non esiste alcun finanziamento della Russia alla Lega”. Non ha dubbi Alexey Komov, Ambasciatore del Congresso Mondiale della Famiglia (WCF) all’Onu, tra gli ospiti di maggior rilievo al Congresso di Verona, e presidente onorario dell’associazione Lombardia Russia di Gianluca Savoini: “Non entro nel merito specifico della vicenda perché non conosco i dettagli – ...

Salvini : siamo scomodi.Da Russia 0 soldi : 12.54 "In Europa si distribuiscono poltrone a tutti tranne ai leghisti,il partito più votato d'Europa, perché sono razzisti, populisti,prendono soldi in Russia.. Zero, Zero.Chiunque dica il contrario mente.siamo scomodi.siamo indagati, ascoltati,processati.Sono e siamo minacciati quotidianamente con proiettili". Così Salvini su Fb risponde agli attacchi rivolti alla Lega. Salvini ha anche accusato il presidente Fico di bloccare emendamenti ...

Soldi da Mosca - qualcuno in Russia inguaia Salvini : Salvini è sotto scacco. È la deduzione più inquietante dello scandalo dei Soldi russi. Forse ancor più inquietante dei contenuti dell’incontro all’Hotel Metropol fra il braccio destro del vicepremier leghista, Gianluca Savoini, e tre anonimi negoziatori russi, durante il quale quest’ultimo mendica Soldi (in maniera illecita) per finanziare la campagna elettorale europea della Lega.Salvini è ...

“Il piano per finanziare la Lega di Salvini coi soldi del petrolio russo” : l’audio di Buzzfeed : Buzzfeed News pubblica l'audio di una conversazione durante la quale Gianluca Savoini, in passato vicinissimo al leader della Lega Matteo Salvini, discute di quello che sembra un piano di investimento di una compagnia petrolifera Legata al governo russo nella Lega. La conversazione riporta all'attenzione quanto rivelato da una inchiesta de L'Espresso.--

Lega - accuse dagli Usa : "Emissario cercava soldi a Mosca". Matteo Salvini : "Querelo tutti" : Ci mancavano i rubli, nell'assedio contro Matteo Salvini e la Lega. Ora il sito americano Buzzfeed ha dato conto di una presunta riunione tra un uomo vicinio al Carroccio ed esponenti del Cremlino. Immediata, e durissima, la reazione del ministro dell'Interno: "Ho già querelato in passato, lo farò a

Il Pd vuole Salvini in Aula sui soldi russi : Il Partito democratico chiede a Salvini di “chiarire subito” sul caso dei possibili tentativi di Gianluca Savoini di ottenere finanziamenti russi, rivelati da Buzzfeed. Il segretario Nicola ZIngaretti scrive su Twitter: “Rubli dalla russia alla Lega per una campagna elettorale contro l’euro? Va tutto chiarito immediatamente”. Dello stesso avviso Matteo Renzi che scrive: “O questa è una Fake News o ...

Soldi Lega da russi? Pd : "Salvini parli" : 14.08 Il Pd chiede al ministro dell'Interno Salvini di riferire in Aula, alla Camera, su quanto riportato dal sito americano buzzfeeed. Uno stretto collaboratore del vicepremier avrebbe trattato finanziamenti alla Lega tramite petrolieri russi. Rubli alla Lega per campagna contro l'euro? Salvini chiarisca", twitta il segretario Pd Zingaretti. "Ho già querelato in passato, lo farò anche oggi, domani e dopodomani: mai preso un rublo, un euro, un ...

