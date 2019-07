Oliver Stone ha scelto Melilli per il suo party a Taormina

Oliver Stone : prima o poi dovrò fare un film su Trump : Oliver Stone a Taormina, come presidente della Giuria al 65° film fest della città siciliana. Scrittore, regista, due volte premio Oscar per "Platoon" e "Nato il 4 luglio", critico del militarismo e di molti aspetti della società americana, ride quando gli chiediamo cosa pensa di Donald Trump. "Quello che penso io non conta. Ma tanti mi chiedono 'quando farai un film su Trump?' Adesso mi sembra di doverlo fare, me lo dicono tutti in tanti paesi. ...