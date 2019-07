“Gianco è come mi chiamano gli amici qua | ma di questa storia non ne so nulla

huffingtonpost

(Di venerdì 12 luglio 2019) Nella trascrizione del colloquio tra Savoini e gli imprenditori russi pubblicata da Buzzfeed viene nominato tre volte “Gianco”. “Gianco”,ricostruisce La Stampa, all’anagrafe è Bruno Giancotti, imprenditore italiano, “in Russia da 33 anni”, che al quotidiano piemontese dice di non saperedella vicenda.“Gianco èmigliqua, ma dinon ne so. Sono qua da 33 anni, quando sono arrivato c’era ancora l’Urss, pensi un po’. È ovvio che conosco molta gente. Ieri parlavamo di Malofeev (il riferimento all’articolo uscito ieri su questo giornale sui rapporti tra Salvini, Savoini e l’oligarca Konstantin Malofeev, ndr) quando l’ho conosciuto non era ancora ricco, si figuri”.Nell’articolo di Gianluca Paolucci viene spiegato che ...

