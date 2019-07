Gemma Galgani Copia lo Stile di Madonna! Ecco le Prove!

Trono Over - Gemma Galgani scrive a Maria De Filippi : “Leggendaria” : Gemma Galgani del Trono Over fa una dedica a Maria De Filippi Maria De Filippi, in queste ultime ore, è stata protagonista di una campagna contro l’abbandono dei cani. Difatti sui social è stata pubblicata una foto in cui è stata mostrata la popolare conduttrice di Uomini e Donne Over in vacanza con il suo amico a quattro zampe. E nella didascalia di questa immagine le persone sono state invitate a evitare di fare gesti vigliacchi. Una ...

Uomini e Donne - accuse a Gemma Galgani : “Mente - ma la sistemo io” : Anche se il trono over di Uomini e Donne è andato in vacanza come la maggior parte dei programmi tv, anche in questi giorni estivi non si fa che parlare dei suoi protagonisti. O ex, come Giorgio Manetti. Il cavaliere storico della trasmissione di Maria De Filippi ed ex fidanzato di Gemma Galgani ha abbandonato da tempo lo studio ma a quanto si mormora sarebbe pronto a tornare. A dirlo è lui stesso attraverso una clip pubblicata sul suo profilo ...

Uomini e Donne - Rocco Fredella si sposa e demolisce Gemma Galgani : "Imperdonabile" - l'ultima vendetta : Una "bomba d'amore" su Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Uno dei protagonisti più amati del dating-show, Rocco Fredella, si sposa con Doriana, la sua nuova fidanzata. Proprio lui, che sembrava soffrire così tanto per il fatto che, in buona sostanza, Gemma Galgani

UeD - Rocco Fredella si sposa con Doriana : le ultime parole su Gemma Galgani : Trono Over, Rocco Fredella sposa Doriana! L’ex Cavaliere sogna il matrimonio Rocco Fredella si sposa! La fortunata è Doriana, la sua nuova fidanzata, con cui di sicuro l’avrete visto sui social oppure in giro, o ancora sulle riviste di cronaca rosa. Da quando ha lasciato il Trono Over ne sono cambiate di cose nella sua […] L'articolo UeD, Rocco Fredella si sposa con Doriana: le ultime parole su Gemma Galgani proviene da Gossip ...

Mi ha deluso! Rocco Fredella sposerà Doriana Bertola - frecciata a Gemma Galgani : Rocco Fredella ha detto addio alle titubanze e alle incertezze di Gemma Galgani, lanciandosi in una nuova storia d'amore con la hair stylist parmense Doriana Bertola. Il futuro è il matrimonio: "Ho intenzione di sposare Doriana: ho già avviato le pratiche del divorzio per pensare al matrimonio con più serenità".\\ Ha le idee molto chiare sul futuro il bel cavaliere che, dopo aver incontrato Doriana, ha deciso di lasciare definitivamente la ...

Uomini e Donne - Rocco Fredella : "Sposo Doriana. Gemma Galgani? Mi ha deluso" : La vita di Rocco Fredella, da quando è uscito dagli studi di 'Uomini e Donne', è completamente cambiata. Fuori dal programma di Maria De Filippi, l'ex cavaliere del trono over sembra aver trovato finalmente l'amore accanto alla dolce Doriana. In un'intervista esclusiva al magazine della trasmissione di Canale 5, Rocco ha confessato di voler convolare a giuste nozze con la fidanzata: Ho intenzione di sposare Doriana: ho già avviato le pratiche ...

Uomini e donne - Rocco Fredella fidanzato con Doriana : la prova - ha sempre preso in giro Gemma Galgani : Come si vede in un ghiotto servizio fotografico sul settimanale DiPiù, Rocco Fredella è fidanzato con Doriana da più di un mese ormai e dopo Uomini e donne ha ritrovato la serenità. Rocco - si legge su Gossip e Tv, avrebbe preso in giro Gemma Galgani, corteggiandola e continuando ad affermare di es

Gemma Galgani e le Confessioni di Katia Ricciarelli! : Gemma Galgani torna a parlare di Katia Ricciarelli, raccontando di avere prove a sostegno della loro amicizia. La dama del trono over racconta anche di Confessioni clamorose da parte della soprano! Scopriamo di più! Tra le maggiori protagoniste del Trono Over di Uomini e Donne, c’è ovviamente Gemma Galgani. Adesso il programma è in ferie ma la dama torinese torna a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate su Katia Ricciarelli: ...

Gemma Galgani su Katia Ricciarelli : "Finge di non conoscermi" : Gemma Galgani è un fiume in piena. In una intervista a Uomini e Donne Magazine, la ex di Giorgio Manetti ha dichiarato di aver avuto grandi amicizie nel mondo dello spettacolo, da Walter Chiari, con il quale si era creata una bella complicità, fino a conoscere Maria Callas. Dalle parole della Galgani sembra invece che qualcuno abbia fatto finta di non aver mai avuto a che fare con lei. Si tratta del soprano Katia Ricciarelli, ex moglie di ...

Gemma Galgani : “Katia Ricciarelli lo nega - ma eravamo amiche. Mi fece confidenze intime” : La Dama del Trono Over torna a parlare della sua dibattuta amicizia con il noto soprano. Anni fa, a "Selfie", quest'ultima negò di conoscerla. Al contrario, Gemma continua a sostenere di averla frequentata intimamente: "La conosco bene, ho vissuto bei momenti, sono stata a casa sua a Spoleto''.Continua a leggere

Gemma Galgani - forti parole su Katia Ricciarelli : “Io la conosco bene..” : Gemma Galgani a cuore aperto sul suo passato: la confessione su Katia Ricciarelli forti parole quelle di Gemma Galgani per Katia Ricciarelli. In un’intervista su Uomini e Donne Magazine, la dama del Trono Over ripercorre alcuni importanti momenti del suo passato. In particolare, parla del suo rapporto di complicità con Walter Chiari. Tra loro non […] L'articolo Gemma Galgani, forti parole su Katia Ricciarelli: “Io la conosco ...

Gemma Galgani : "Tina Cipollari? Mamma superlativa" : Gemma Galgani, prima di partire per le vacanze estive verso mete ignote, ha rilasciato un'intervista ad 'Uomini e Donne Magazine', per fare il punto della situazione sul proprio anno all'interno del programma pomeridiano di Maria De Filippi.prosegui la letturaGemma Galgani: "Tina Cipollari? Mamma superlativa" pubblicato su Gossipblog.it 29 giugno 2019 13:40.

Gemma Galgani a cuore aperto : Rocco mai come Giorgio - il pregio di Tina : Gemma Galgani torna a parlare di Giorgio Manetti: la dama del Trono Over di Uomini e Donne critica Rocco Fredella Per Gemma Galgani, volto noto del Trono Over di Uomini e Donne, pare che nessuno tra i cavalieri conosciuti possa mai essere come Giorgio Manetti. La dama, nel corso dell’intervista su Uomini e Donne Magazine, […] L'articolo Gemma Galgani a cuore aperto: Rocco mai come Giorgio, il pregio di Tina proviene da Gossip e Tv.

Gianni Sperti : Ecco Cosa Pensa Veramente di Gemma Galgani! : Gianni Sperti apre le porte del backstage di Uomini e Donne e racconta retroscena inediti. Parla di Sara Affi Fella, di Gian Battista Ronza e di Gemma Galgani! Tramite le pagine di Panorama, Gianni Sperti, ha recentemente rilasciato un’importante intervista al giornalista Francesco Canino. Dopo aver commentato le recenti indiscrezioni sul suo orientamento sessuale, che hanno riempito i rotocalchi nelle ultime settimane, il ballerino e ...