Demisessuale | che cosa significa esserlo

(Di venerdì 12 luglio 2019) La sessualità umana è un mosaico estremamente complesso. Tra le varie “tessere” che lo compongono, è presente quella della demisessualità. Quando si utilizza questa espressione – apparsa per la prima volta nel lontano 2006 sul forum dell’Asexual Visibility and Education Network – si inquadra l’orientamento di chi prova attrazione fisica solo per persone con le quali ha instaurato un legame affettivo. Conosciuta anche con l’espressione inglese gray sexuality, la demisessualità è più che altro un orientamento sentimentale. Fondamentale è ricordare che chi vive questa condizione non soffre di alcun disturbo fisico. Un altro aspetto importante quando si parla di demisessualità è la differenza rispetto all’asessualità (quest’ultima situazione riguarda l’1% circa della popolazione mondiale). Gli asessuali non provano interesse per il ...

