Cons.Stato: concorso presidi continui

Può andare avanti ilper il reclutamento di 2050 dirigenti scolastici, annullato dal Tar del Lazio. Il via libera arriva daliglio diche ha accolto il ricorso Miur, riconoscendo "preminente l'interesse pubblico alla tempestiva conclusione della procedura concorsuale,anche tenuto conto della tempistica prevista per l'immissione in ruolo dei vincitori e per l'affidamento degli incarichi con decorrenza dal 1° settembre 2019". Le prove orali potranno dunque svolgersi; la decisione è attesa il 17 ottobre.(Di venerdì 12 luglio 2019)