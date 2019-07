Al via le riprese di Arrow 8 con Katherine McNamara regular | primi ciak per l’ultima

optimaitalia

(Di venerdì 12 luglio 2019) Stephen Amell è pronto per il gran finale e per l'ultima volta si è ritrovato davanti il primodi stagione:8 sta prendendo forma e sarà l'ultimo capitolo della serie. L'verse è destinato a cambiare e mentre in molti sono convinti che ci sarà presto uno spin off magari dedicato proprio alla figlia Mia, e non solo, gli altri sono pronti a chiudere questo capitolo prima che tutto si rovini. La stagione è ufficialmente iniziata e le prime immagini potrebbero essere rivelate al prossimo Comic-Con 2019, l'ultimo per la sere tv che sta per volgere al termine, tra trailer e incontro con gli attori. Fino a questo momento sono pochi i dettagli sull'ultimo capitolo e molti sono legati alla presunta morte di Oliver ma ad alzare ufficialmente il velo sulla première di8 è la showrunner Beth Schwartz che su Twitter ha condiviso la foto del frontespizio della sceneggiatura ...

