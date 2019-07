Weekend instabile | migliora Domenica

retemeteoamatori

(Di giovedì 11 luglio 2019) Buon pomeriggio amici dopo una intensa perturbazione atlantica che ieri ha portato gravi danni e disagi, lungo le Adriatiche saranno ancora possibili temporali per Sabato. immagine satellitare odierna Gia’ per domani Venerdì si profilerà dell’instabilità tra Alpi ed Appennino sempre in contesto di correnti piu’ fresche dai quadranti settentrionali. Sarà però Sabato dove l’Anticiclone delle Azzorre punterà il Regno Unito , lasciando libero sul suo bordo orientale un nuovo ingresso atlantico. Avremo ancora temporali tra pomeriggio-sera dal Nord-est e via lungo l’Adriatico ma anche interne appenniniche tirreniche. I fenomeni però non dovrebbero essere violenti come quelli passati. Precipitazioni attese per Sabatoritornerà il sole in pianura Padana, isole maggiore e le coste del centro-sud con qualche acquazzone o temporale sui ...

Lopinionista : Meteo Abruzzo: weekend caratterizzato da tempo instabile #abruzzo #notizie - NotizieAbruzzo : Meteo Abruzzo: weekend caratterizzato da tempo instabile #abruzzonews - CasalecchioNews : Buongiorno! Secondo @ArpaER il primo weekend di luglio si presenta piuttosto instabile. Avremo sole in mattinata si… -