Uomini e Donne | Nilufar Addati finisce in ospedale | come sta ora

Nilufar Addati di Uomini e donne finisce in ospedale a causa di dolori al basso ventre : Momenti di paura per l'ex tronista di Uomini e donne, Nilufar Addati, la quale in queste ore su Instagram ha raccontato la disavventura che le è capitata. Qualche giorno fa, infatti, Nilufar è stata colpita da fortissimi dolori al basso ventre che l'hanno costretta ad andare in ospedale per sottoporsi a tutti i dovuti accertamenti medici, dato che neppure gli antidolorifici erano riusciti a placare il dolore che l'ex tronista accusava e che ...

Uomini e donne : la Fasone potrebbe aver causato la crisi tra Jeremias e la Sorgè : Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè sono ancora una coppia, nonostante negli ultimi giorni si siano rincorse le voci di una loro possibile rottura. Ad annunciarlo sono stati proprio i due ex naufraghi dell'Isola dei famosi: interpellata da 361 magazine, infatti, la coppia ha confermato di avere vissuto un periodo complicato a causa di un brutto litigio avvenuto in Sicilia ma di non avere chiuso ufficialmente il loro rapporto per tale motivazione. ...

Uomini e Donne - Federica Lepanto sul trono? I fan lo gridano a gran voce : Federica Lepanto a Uomini e Donne? Possibile tronista dell’edizione 2019/2020 L’indiscrezione di Federica Lepanto come tronista di Uomini e Donne potrebbe diventare una notizia certa in questi mesi: non è impossibile che diventi una delle nuove protagoniste del dating show di Canale 5. Bisogna considerare che ha avuto un percorso televisivo che potrebbe avere come […] L'articolo Uomini e Donne, Federica Lepanto sul trono? I ...

Rosa Perrotta - quando partorisce?/ L'ex di Uomini e Donne allarma : 'Non lo so!' : quando nasce Domenico, il primo figlio di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione? L'ex tronista di Uomini e Donne sbotta: 'Non lo so!'

Uomini e Donne : Angela Nasti ha trovato l’amore? Le ultime novità : Angela Nasti dopo Uomini e Donne si è fidanzata? L’indiscrezione La storia d’amore di Angela Nasti con Alessio Campoli è durata veramente pochissimo. Purtroppo i due, dopo la fine della loro esperienza a Uomini e Donne, hanno capito ben presto di non essere fatti l’una per l’altro. Ma non è finita qua perchè forse Angela Nasti, dopo questa delusione, ha ritrovato l’amore. Difatti, come riportato da ...

Uomini e Donne - Angela Nasti non si nasconde più : con ‘lui’ (famosissimo) : È durata un battito di ciglia la storia tra Angela Nasti e Alessio Campoli. Pochi giorni dopo la scelta a Uomini e Donne i due, tronista e corteggiatore, hanno rotto. Travolti dai rumor, i due hanno raccontato le rispettive versioni dei fatti al Magazine del dating show. Angela “non riusciva ad immaginarmi nella sua vita pur essendomi dimostrato così simile a lei (…) – ha raccontato lui – Ha detto di non sentirsi la stessa e di non volermi ...

Viktorija Mihajlovic ha un nuovo fidanzato : è un ex tronista di Uomini e Donne - : Marco Gentile La figlia di Sinisa Mihajlovic Viktorija pare abbia intrapreso una relazione amorosa con l'ex tronista di Uomini e Donne Mattia Marciano Viktorija e Virginia Mihajovic hanno partecipato, non con molto successo, all'ultima edizione dell'Isola dei Famosi. Le due figlie di Sinisa allenatore del Bologna, infatti, sono state eliminate dopo poche puntate dimostrando di aver patito e non poco le condizioni di vita difficili in ...

Uomini e Donne : Angela Nasti a pranzo col difensore granata Bonifazi - si parla di flirt : Sono settimane che sul web si rincorrono le notizie sul presunto nuovo amore di Angela Nasti: dopo essere stata accostata ad un facoltoso imprenditore di Capri, in questi giorni la ragazza pare essersi avvicinata pericolosamente ad un calciatore di Serie A. Come racconta nei dettagli "Vicolo delle News", la napoletana oggi era a pranzo con Kevin Bonifazi, difensore del Torino e della Nazionale Under 21: si dice che i due si siano conosciuti a ...

Uomini e Donne - accuse a Gemma Galgani : “Mente - ma la sistemo io” : Anche se il trono over di Uomini e Donne è andato in vacanza come la maggior parte dei programmi tv, anche in questi giorni estivi non si fa che parlare dei suoi protagonisti. O ex, come Giorgio Manetti. Il cavaliere storico della trasmissione di Maria De Filippi ed ex fidanzato di Gemma Galgani ha abbandonato da tempo lo studio ma a quanto si mormora sarebbe pronto a tornare. A dirlo è lui stesso attraverso una clip pubblicata sul suo profilo ...

Giorgio Manetti torna a Uomini e Donne? (VIDEO) : Giorgio Manetti, tra i cavalieri più celebri di Uomini e Donne over potrebbe tornare nella trasmissione condotta da Maria de Filippi il prossimo settembre?Possibile come anche no, ma dopo che lui stesso ha lasciato intendere qualcosa in un video postato sul suo profilo di Instagram i fan si sono scatenati ipotizzando che il cavaliere possa veramente rimettere piede nello studio che per anni lo ha visto protagonista anche grazie all'infinito ...

Mattia Marciano (Uomini e Donne) e la ex dell’Isola dei Famosi. La coppia-boom esce allo scoperto : Il trono di Mattia Marciano è stato contraddistinto dalle turbolenti pressioni per le frequenti segnalazioni che lo volevano d’accordo con la sua corteggiatrice Vittoria Deganello, colpevole di essere parte della comitiva di Andrea Damante, con cui il bel dentista partenopeo condivide l’agenzia. La loro storia è poi finita e i due hanno preso strade diverse. “Nonostante sia passato tanto tempo, questa domanda è all’ordine del giorno”, aveva ...