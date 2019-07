Under 19 | i convocati di Nunziata per l’Europeo Un grande escluso in attacco

Europeo Under 19 - i convocati dell’Italia : le scelte di Nunziata : Oggi Carmine Nunziata ha ufficializzato i 20 giocatori per il Campionato Europeo Under 19 che prenderà il via in Armenia il 14 per terminare il 27 luglio . La lista dei convocati: Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Alessandro Russo (Genoa). Difensori: Nicolò Armini (Lazio), Gabriele Bellodi (Milan), Antonio Candela (Genoa), Gabriele Corbo (Bologna), Niccolò Corrado (Inter), Paolo Gozzi Iweru (Juventus), Destiny Udogie Iyenoma (Hellas ...

Hockey prato - Europei Under 21 2019 : i convocati e le convocate. Entrambe le Nazionali azzurre vogliono la Pool A : Non solo Nazionali maggiori. Si infiamma l’estate in chiave Hockey su prato: dalla prossima settimana in programma gli Europei under 21 di Pool B sia per gli uomini che per le donne, con le due squadre italiane pronte a mettersi in mostra. L’obiettivo, viste le performance recenti, non può che essere quello di raggiungere la massima serie, la Pool A. Le ragazze guidate da Roberto Carta saranno impegnate in Turchia, ad Antalya, da ...

Campionati Europei Pista Juniores e Under23 - la lista dei convocati azzurri : I ct Salvoldi e Cassani hanno reso nota la lista degli atleti convocati per i Campionati Europei Pista Juniores e Under 23 Dal 9 al 14 luglio si svolgeranno a Gand, in Belgio, i Campionati Europei PistaJuniores e Under 23. All’evento sono stati convocati dal Coordinatore delle Squadre Nazionali Davide Cassani, su indicazione dei Commissari Tecnici Marco Villa ed Edoardo Salvoldi, i seguenti atleti: NAZIONALE DONNE (Ct Edoardo ...

Ciclismo su pista - Europei Juniores e Under 23 : tutti i convocati dell’Italia : Tutto è pronto per gli Europei su pista Juniores e Under 23. Dal 9 al 14 di luglio il Velodromo Merckx di Gand in Belgio ospiterà la rassegna continentale di categoria. La manifestazione scatterà in terra belga a giorni e vedrà al via una Nazionale Italiana davvero carica di aspettative, pronta a puntare in grande. Il team azzurro con ai vertici i commissari tecnici Edoardo Salvoldi e Marco Villa si avvarrà dalla presenza dei tecnici Pierangelo ...

Atletica - Europei Under 23 2019 : i convocati dell’Italia - 68 azzurri a Gavle. Spiccano Sottile e Olivieri : Antonio Andreozzi, vicedirettore tecnico per il settore giovanile, ha diramato le convocazioni per gli Europei Under 23 di Atletica leggera che andranno in scena a Gavle (Svezia) da giovedì 11 a domenica 14 luglio. L’Italia sarà presente all’appuntamento con ben 68 azzurri (41 uomini, 27 donne) tra cui Spiccano Stefano Sottile (2.30 nel salto in alto) e Linda Olivieri (55.97 sui 400 metri ostacoli) che hanno già ottenuto lo standard ...

Canoa slalom - Mondiali Junior/Under23 Cracovia 2019 : i convocati dell’Italia. Saranno 18 gli azzurrini in Polonia : Dal 16 al 21 luglio a Cracovia, in Polonia, si disputeranno i Mondiali Junior/Under23 di Canoa slalom: l’Italia schiererà al via ben 18 azzurrini. Tra gli Under 23 ci sarà ovviamente Jakob Weger, campione uscente, che sarà affiancato nel kayak maschile da Marco Vianello e Davide Ghisetti, mentre nella canadese maschile Saranno al via Raffaello Ivaldi, Paolo Ceccon e Flavio Micozzi. Non ci Saranno azzurre tra le Under 23, mentre nella ...

Italia Under 19 - si va verso l’Europeo : 25 i convocati per il ritiro di Coverciano : La Nazionale Under 19 scalda i motori in vista della fase finale del Campionato Europeo di categoria che dal 14 al 27 luglio si svolgerà in Armenia. Carmine Nunziata, che ha preso il posto di Federico Guidi dopo la risoluzione consensuale del suo rapporto con il Club Italia, ha convocato 25 giocatori per il raduno che dal 2 all’8 luglio si terrà nel Centro Tecnico di Coverciano. Martedì 9 luglio il tecnico Azzurro sceglierà i 20 Azzurrini ...

Europei Under 21 : convocati - dove e quando vederli in TV : Tutto è pronto. Domenica 16 giugno partono gli Europei Under 21, con la Nazionale italiana guidata da Gigi Di Biagio che si presenta alla competizione con grandi aspettative. Il gruppo Azzurro non ha partecipato alle qualificazioni, in quanto paese ospitante in co-sharing con San Marino (anche se invece, quest’ultima, ha dovuto affrontare i turni preliminari chiudendoli con tre sconfitte su tre gare e quindi non riuscendo ...

Calcio - Europei Under21 2019 : favorite - convocati - programma - orari e tv : Ormai ci siamo. Gli Europei Under21 2019 di Calcio sono prossimi a cominciare e si disputeranno in Italia dal 16 al 30 giugno. Il Bel Paese ospiterà questa rassegna continentale di categoria, nella quale le migliori 12 Nazionali si sfideranno con grande determinazione, decise a conquistare l’ambito titolo. Saranno tre gironi da quattro squadre ciascuno, ogni formazione affronterà le altre del proprio gruppo una sola volta: le tre ...

Calcio - Europei Under21 2019 : tutti i giocatori di Serie A convocati. Diversi calciatori militano nei campionati inferiori italiani : Ormai ci siamo, manca davvero poco: dal 16 al 30 giugno si svolgeranno gli Europei Under 21 di Calcio, ospitati da Italia e San Marino. Dodici le formazioni impegnate, che si giocheranno anche la possibilità di accedere alle prossime Olimpiadi di Tokyo 2020: la prima fase prevede tre gironi all’italiana da quattro squadre, passeranno alle semifinali la prima di ogni girone più la miglior seconda. Di seguito tutti i convocati delle 12 ...

Calcio - Europei Under21 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Chiesa e Barella le stelle di un gruppo ambizioso : L’Italia è prontissima per gli Europei Under21 2019 e non solamente perché li ospita assieme a San Marino. La Nazionale del CT Luigi Di Biagio, infatti, è una delle rappresentative più interessanti della rassegna continentale e cercherà di dimostrarlo anche in campo, nonostante la collocazione in un raggruppamento tutt’altro che morbido assieme a Spagna, Belgio e Polonia. I 23 convocati per l’evento rispetto alle edizioni ...

Calcio - Europei Under21 : tutti i convocati e le rose delle 12 nazionali partecipanti : Dal 16 al 30 giugno si svolgeranno gli Europei Under 21 di Calcio, ospitati da Italia e San Marino: dodici le formazioni impegnate, che si giocheranno anche la possibilità di accedere alle prossime Olimpiadi di Tokyo 2020. La prima fase prevede tre gironi all’italiana da quattro squadre: passeranno alle semifinali la prima di ogni girone più la miglior seconda. Di seguito tutti i convocati e le rose delle 12 nazionali partecipanti: GRUPPO ...

Convocati Italia Under 21 : ecco la lista di Di Biagio per gli Europei : Convocati Italia Under 21: ecco la lista di Di Biagio per gli Europei Luigi Di Biagio ha ufficializzato da poco i nomi dei 23 Convocati in vista dei prossimi Europei che l’Italia Under 21 giocherà in casa e a San Marino dal 16 al 30 Giugno. Non c’è il terzino del Milan Davide Calabria, ancora out per l’infortunio rimediato in Coppa Italia più di un mese fa. Mancini, Barella, Pellegrini, Zaniolo, Chiesa e Kean si ...

