“Talpa” in Procura condannata a 8 anni : Roma, 11 lug. (Adnkronos) – condannata a otto anni di carcere Simona Amadio, la “talpa” della Procura che era in servizio presso l’ufficio di un Procuratore aggiunto, accusata di avere fatto da informatrice, dall’ottobre 2017, per , titolare di bar e sale giochi, ritenuto dagli inquirenti vicino ai clan della Camorra. E’ la decisione del Tribunale di Roma che ha disposto in totale 10 condanne, fra cui ...