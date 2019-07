Sei persone sono morte e almeno cento sono ferite a causa di un violento temporale nel

Il caldo africano piega l’Europa : salgono a quattro i morti in Francia - Sei persone ricoverate per ipotermia : Il caldo africano in Francia ha causato la morte di altre tre persone nel sud e nell’est del Paese, portando a quattro il numero di vittime. Nel dipartimento di Vaucluse, venerdì in allerta massima e dove il caldo ha superato i 40 gradi, sei persone sono stati ricoverate in ipertermia, una delle quali è morta e una è in condizioni critiche, secondo la prefettura. Il dipartimento resta in allerta arancio e la prefettura avverte che ci ...

A Vienna un palazzo è parzialmente crollato probabilmente a causa di una fuga di gas - Sei persone sono state ferite : Un palazzo nel centro di Vienna, in Austria, è parzialmente crollato probabilmente a causa di una fuga di gas. La polizia austriaca ha confermato la notizia, dicendo che c’è stata un’esplosione e che ci sono almeno 6 persone ferite: due

Sei persone denunciate per un traffico di bulldog francesi dall'Est Europa : Acquistavano cuccioli di bulldog francesi privi di vaccinazione nell'Est Europa per poi rivenderli in Italia a una cifra dieci volte superiore. I carabinieri forestali del Piemonte hanno denunciato 6 persone per traffico illecito di animali da compagnia. L'attività ha avuto origine da una denuncia ricevuta nel marzo dello scorso anno, con la quale veniva segnalata la morte di un cucciolo di bulldog francese acquistato via Internet, deceduto ...

Discoteca di Corinaldo - pm : ‘Gravi carenze strutturali’ dove morirono Sei persone. Sindaco indagato per disastro colposo : “Gravi carenze della struttura”: è questo che le indagini della Procura di Ancona hanno rilevato nella Discoteca di Corinaldo, dove la notte del 7 dicembre morirono sei persone, tra cui cinque giovani, durante un concerto di Sfera Ebbasta. Secondo gli inquirenti, l’edificio “non è idoneo alla destinazione a locale di pubblico spettacolo ed è tale da non garantire, in caso di emergenza, le necessarie condizioni di ...

Oltre 1600 auto intestate a Sei persone - usate per furti e rapine in tutta Europa : Oltre al sequestro delle 1600 autovetture, per un valore complessivo di circa 13 milioni di euro, il blitz delle forze di polizia europee, coordinate dall'Europol, ha portato anche all'arresto di diversi esponenti del sodalizio criminale. I carabinieri del Comando provinciale di Venezia hanno eseguito dieci ordinanze di custodia cautelare. È quanto ha portato alla luce una complessa indagine dell'Europol che ha coinvolto le polizie di ben ...

A Giacarta Sei persone sono morte negli scontri tra la polizia e gli oppositori del presidente Joko Widodo - appena rieletto : A Giacarta, in Indonesia, sei persone sono morte e 200 sono state ferite durante gli scontri tra la polizia e i manifestanti che protestavano contro il presidente Joko Widodo, appena rieletto. La polizia ha detto di non poter confermare il numero