Samp | Vialli ci riprova | nuova offerta a Ferrero

L’uomo del giorno : Gianluca Vialli - tra la lotta al tumore e l’interesse per la Sampdoria : Nuovo appuntamento con la rubrica di CalcioWeb “L’uomo del giorno“, che dedica oggi ampio spazio a Gianluca Vialli, il quale compie 55 anni. L’ex attaccante è di recente passato agli onori della cronaca per aver raccontato la sua lotta contro il tumore, situazione che lo ha reso più forte, come da lui stesso affermato. Inoltre, sono attese novità per quanto riguarda il possibile acquisto della Samp, con nuovi ...

Sampdoria in vendita - il gruppo di Vialli può chiudere : chiavi le cessioni di Praet e Andersen : La cordata di Gianluca Vialli è nuovamente vicina a comprare la Sampdoria: la chiusura può dipendere dalle cessioni di Andersen e Dennis Praet.“powered by Goal”Massimo Ferrero sarebbe a un passo dalla vendita della Sampdoria a una cordata di investitori, guidata dall’ex leggenda del club doriano Gianluca Vialli.Ad affermarlo è ‘Ansa’, che spiega come nella giornata di oggi siano stati mossi importanti passi in avanti per il ...

Cessione Sampdoria – Il closing si avvicina : accordo da 100 milioni - incontro Vialli-Ferrero a Londra : incontro Vialli-Ferrero a Londra per la Cessione della Sampdoria: ridotta la distanza fra le parti, accordo da 100 milioni Sono ore calde per la Cessione della Sampdoria. Stando a quanto riportato dalla ‘Rosea’, la cordata con a capo Gianluca Vialli (e gli investitori Jamie Dinan e Alex Knaster) dovrebbe incontrarsi quest’oggi con Massimo Ferrero per chiudere l’affare. L’accordo verrebbe siglato per una cifra vicina ai 100 milioni, debiti ...

Cessione Sampdoria - svolta nelle ultime ore : incontro Ferrero-Vialli [DETTAGLI] : Cessione Sampdoria – Sembrava essere sfumato almeno per il momento il passaggio di proprietà in casa Sampdoria, nelle ultime ore nuove clamorose novità. E’ arrivata infatti la svolta, è previsto per la giornata di venerdì un incontro tra Gianluca Vialli e Massimo Ferrero, secondo fonti vicine all’ex attaccante blucerchiato l’affare sarebbe nella fase finale: nelle ultime settimane si è lavorato a fari spenti, ...

Sampdoria - i dettagli dell’offerta della cordata Vialli : Sampdoria offerta Vialli – La trattativa tra Massimo Ferrero e la cordata rappresentata da Gianluca Vialli per il passaggio di proprietà della Sampdoria pare essere definitivamente sfumata. “La Repubblica – Genova” ha provato però a ricostruire i dettagli dell’offerta presentata al presidente blucerchiato, e rispedita seccamente al mittente. Il quotidiano sottolinea che la base di […] L'articolo Sampdoria, i dettagli dell’offerta ...

CalcioInvest (e Vialli) si ritirano dalla corsa per comprare la Sampdoria : Gianluca Vialli si ritira dalla corsa per l’acquisto della Sampdoria. Lo annuncia il Corriere della Sera L’ex attaccante fa parte della cordata di investitori CalcioInvest, che aveva fatto un’offerta ufficiale per comprare la società dall’attuale proprietario Massimo Ferrero. Ma la trattativa si è interrotta. In un comunicato la spiegazione: “Dopo lunghe ed estenuanti negoziazioni sono venute meno le condizioni per ...

Cessione Sampdoria - Vialli si ritira dall’acquisto : Cessione Sampdoria – Gianluca Vialli non sarà il nuovo presidente della Sampdoria, l’ex calciatore si è infatti ritirato ufficialmente dalla corsa all’acquisto del club blucerchiato, la notizia è arrivata attraverso una nota ufficiale.“CalcioInvest LLC, la cordata di investitori internazionali guidata dai finanzieri Jamie Dinan, fondatore del fondo d’investimento York Capital Management, Alex Knaster, ...

Samp - la cordata Vialli rinuncia all’acquisto del club : Trattativa cessione Sampdoria – CalcioInvest Llc ha ritirato la propria offerta per l’acquisizione del 100% della Sampdoria, club blucerchiato che dal 2014 è nelle mani di Massimo Ferrero. Lo riporta l’agenzia “Radiocor”, spiegando che l’annuncio è stato dato dalla stessa società, formata da una cordata di investitori internazionali. Il gruppo era guidato dai finanzieri Jamie […] L'articolo Samp, la cordata Vialli ...

Cessione Sampdoria - c’è una novità : Vialli pronto a una nuova offerta : Cessione Sampdoria – Ci sono novità per quanto riguarda l’interessamento del gruppo di Gianluca Vialli, che sembrava aver alleggerito la pressione in merito all’acquisto della società blucerchiata. Pronta, infatti, una nuova offerta. Ci sarebbe stata una telefonata da parte del magnate Jamie Dinan (principale finanziatore dell’operazione insieme ad Alex Knaster, altro big della finanza mondiale) al presidente ...

Samp - il gruppo Vialli pronto a una nuova offerta : Il gruppo di Gianluca Vialli è pronto a fare un nuovo rilancio per acquistare la Sampdoria. Ci sarebbe stata una telefonata da parte del magnate Jamie Dinan (principale finanziatore dell’operazione insieme ad Alex Knaster, altro big della finanza mondiale) al presidente Massimo Ferrero per chiedergli un nuovo incontro, preannunciando una proposta economica superiore all’ultima, come […] L'articolo Samp, il gruppo Vialli pronto ...

Samp-Vialli - tutto bloccato : troppa distanza sul prezzo : Trattativa bloccata. E’ questo l’esito dell’incontro andato in scena a New York tra Massimo Ferrero e gli investitori rappresentanti la cordata di Gianluca Vialli con i proprietari dei Fondi York e Pamplona. Mancano le necessarie condizioni economiche per proseguire, motivo per cui – almeno per il momento – si può parlare di fumata nera. Come […] L'articolo Samp-Vialli, tutto bloccato: troppa distanza sul prezzo è stato realizzato da ...

Cessione Sampdoria - Ferrero incontrerà il gruppo Vialli : venerdì la decisione : Giorni decisivi negli Stati Uniti per la Cessione della Sampdoria. Massimo Ferrero, attuale presidente, incontrerà il gruppo Vialli. Dopo un lungo corteggiamento la trattativa dovrebbe finalmente sbloccarsi e chiudersi positivamente. Oggi a New York ci sarà un nuovo incontro più formale con il magnate Jamie Dinan, uno degli investitori insieme all’altro big della finanza Alex Knaster dopo quello di lunedì sera. Sul tavolo si cercherà ...