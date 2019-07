Pace fiscale 2 | requisiti | importo e a chi potrebbe convenire La guida

La Lega vuole la Pace fiscale 2 : come funziona e chi potrà saldare il debito col Fisco : La Lega punta in maniera decisa alla pace fiscale 2, un pacchetto di misure che avrebbe l'obiettivo di permettere ai contribuenti e alle imprese di saldare il loro debito con il Fisco senza pagare sanzioni o interessi. L'idea di un condono, però, non piace al Movimento 5 Stelle. Ecco quali misure potrebbero essere inserite nelle pace fiscale 2 e chi riguarderebbero.Continua a leggere

Matteo Salvini pronto a rafforzare la Pace fiscale : nuove misure per cittadini e imprese : Buone notizie per i contribuenti italiani. Si profila una nuova “pace fiscale”. “Il decreto fiscale collegato alla scorsa manovra è

La battaglia delle tasse - la Lega rilancia : Pace fiscale bis. M5S : «Nessun condono» : Salvini punta sulla flat tax al 15 per cento. Asse tra Conte e Tria per rivedere gli scaglioni Irpef: l’ipotesi più ambiziosa è l’accorpamento delle aliquote da cinque a tre

Riparte la Pace fiscale - verso 2 milioni di domande : Pronti i nuovi moduli per aderire alla "rottamazione ter" e al "saldo e stralcio" delle cartelle. Le domande di adesione ai due provvedimenti, che consentono ai contribuenti di regolarizzare i propri debiti con il fisco in forma agevolata, dovranno essere presentate entro la nuova scadenza del 31 luglio 2019, come previsto dalla Legge n. 58/2019 di conversione del D.L. 34/2019 (il cosiddetto Decreto Crescita), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ...

Milano. Il Comune non aderisce alla Pace fiscale e propone misure per contrastare l’evasione : Il Comune non aderirà alla cosiddetta pace fiscale inserita nel decreto crescita del Governo. L’Amministrazione motiva il suo no al

Fisco : Comune Milano non aderisce a Pace fiscale - 'è un condono' (3) : (AdnKronos) - Inoltre Tasca propone l’accesso gratuito, anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti detenuti da uffici pubblici e da soggetti gestori di pubblici servizi, con facoltà di prenderne visione e di estrarre, anche in forma massiva, copia degli atti riguardanti i beni dei debitori ed

Fisco : Comune Milano non aderisce a Pace fiscale - 'è un condono' (2) : (AdnKronos) - Tra il 2017 e il 2018, la Tari, che rappresenta il tributo più consistente del bilancio comunale, è stata evasa per 84,3 milioni di euro su 600 milioni di euro dell'imponibile totale su due anni. Il suo recupero è stato di 35,5 milioni. Le stime del Comune prevedono che nel triennio 20

Fisco : Comune Milano non aderisce a Pace fiscale - 'è un condono' : Milano, 21 giu. (AdnKronos) - Il Comune di Milano non aderirà alla cosiddetta pace fiscale inserita nel decreto crescita del governo. "L'amministrazione motiva il suo no al condono, che per Milano prevede l’abbattimento delle sanzioni e degli interessi su tributi e multe stradali nel periodo dal 201