No Man' s Sky | secondo Sean Murray il gioco era in gran parte completo già al momento del

(Di giovedì 11 luglio 2019) No Man's Sky ha ricevuto alcunidi aggiornamenti dal suo lancio, con Foundation, NEXT e l'imminente Beyond, che hanno portato una serie di funzionalità al. Ma mentre Hello Games ha aggiunto molto aldi esplorazione spaziale, il fondatore dello studioha affermato che già dal lancio, ilera inesattamente come voleva.In un'intervista con PCGamesN,ha detto: "No Man's Sky", quando è uscito, per quello che volevamo che facesse, ci sentivamo come se fosse in. Avrei ucciso per un po' di tempo in più per lavorare al. Ma ho pensato, 'Sì, evoca il tipo di emozioni che volevo che suscitasse'". Queste sensazioni che voleva evocare erano inbasate su qualcosa che potreste non aspettarvi, ovvero la solitudine."Ci sono pochissimi giochi e ti fanno sentire solo, giusto? Sembra strano voler farti sentire solo. Ma ...

