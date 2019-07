Nelle librerie ‘Una morte da amare’ | oggi 11 luglio

Blastingnews

(Di giovedì 11 luglio 2019) Escedella penisola tricolore, in data odierna 112019, un libro che titola “Unada amare” (Longanesi, pag. 500) di Peter James. L’autore è piuttosto un unicum all’interno dei professionisti della scrittura. Infatti, per passione e piacere per il verosimile da immetteresue narrazioni, frequenta appena possibile ambienti aperti soprattutto a ‘gente del mestiere’ come poliziotti et similia. Pertanto è conosciuto e benvoluto, anche da questi ultimi, che non si meravigliano di trovarlo attento ascoltatore nei convegni di criminologia. Prima di dedicarsi a tempo pieno all’invenzione letteraria, era impegnato con professioni che, a ogni modo, confinavano con essa; quindi, vanta pure esperienze di produttore e sceneggiatore di film. Ha nel suo carnet anche un primato: nel 1994 ha pubblicato il primo romanzo elettronico, “Host”, che venne ospitato in un floppy ...

